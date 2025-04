Oscar, do São Paulo, pode retornar à Libertadores após 13 temporadas

Nesta quarta-feira, o meio-campista Oscar, do São Paulo, pode voltar a disputar uma partida de Libertadores após 13 temporadas. O Tricolor encara o Talleres, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina, pela primeira rodada da competição.

Depois de defender São Paulo e Internacional, o meia foi transferido ao Chelsea, em 2012. No time inglês, ficou até 2016, quando foi contratado pelo Shanghai Port, da China. Por lá, defendeu a equipe asiática até o ano passado. Em dezembro, foi finamente anunciado pelo São Paulo.

Assim, a última vez que Oscar jogou uma partida pela competição intercontinental foi com a camisa do Internacional, no dia 9 de maio de 2012, diante do Fluminense. Aquela foi a edição em que o jogador foi mais longe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Já pelo São Paulo, o único jogo de Libertadores que disputou foi no dia 15 de abril de 2009, contra o Independiente Medellín, pela fase de grupos. Porém, entrou em campo somente aos 35 minutos do segundo tempo. Naquele ano, o Tricolor avançou até a semifinal, mas Oscar não foi mais relacionado.

O atleta, que foi desfalque na partida contra o Sport por estar se recuperando de uma lesão na região posterior da coxa esquerda, treinou com bola na reapresentação do elenco Tricolor. Assim, pode ser que esteja disponível para o jogo contra o Talleres.