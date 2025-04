Onde vai passar Unión Santa Fe x Cruzeiro pela Sul-Americana? Como assistir

Unión Santa Fe e Cruzeiro entram em campo hoje, às 19h (de Brasília), no 15 de Abril, em Santa Fe, na Argentina, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir ao vivo? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Cruzeiro foi o nono colocado no Brasileirão, com 52 pontos, garantindo a vaga na competição continental. A equipe Celeste foi finalista da Sula em 2024, mas acabou derrotada pelo Racing.

Palestino, do Chile, e Mushuc Runa, do Equador, completam o Grupo E. As equipes entram em campo na quinta-feira, às 23h.

Unión Santa Fe x Cruzeiro -- Copa Sul-Americana 2025