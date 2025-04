Onde vai passar Once Caldas x Fluminense pela Sul-Americana? Como assistir

Once Caldas e Fluminense se enfrentam hoje, às 21h30 (de Brasília), no Palogrande, em Manizales, na Colômbia, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Onde assistir? SBT (TV aberta), ESPN4 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmitem a partida.

O Fluminense assegurou a vaga no torneio continental por ter ficado na 13ª colocação no Brasileirão, com 46 pontos. Além da Sul-Americana, neste ano, o Fluminense também disputará o Super Mundial de Clubes.

O Grupo F ainda conta com Unión Española, do Chile, e Club Gualberto, da Bolívia. As equipes vão a campo na quinta-feira, às 19h.

Once Caldas x Fluminense -- Copa Sul-Americana 2025