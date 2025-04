Onde vai passar Fortaleza x Racing pela Libertadores 2025? Como assistir

O Fortaleza recebe o Racing hoje, às 21h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida com exclusividade pelo Paramount+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Fortaleza se classificou para a Libertadores após uma campanha sólida no Brasileirão do ano passado. A equipe de Vojvoda terminou na quarta colocação, com 68 pontos.

O Racing é o atual campeão da Copa Sul-Americana. A equipe argentina superou o Corinthians na semifinal e venceu o Cruzeiro na finalíssima. Os argentinos também conquistaram a Recopa neste ano ao superar o Botafogo.

As duas equipes estão no Grupo E. A chave ainda conta com Colo-Colo, do Chile, e Bucaramanga, da Colômbia.

Fortaleza x Racing -- Copa Libertadores 2025