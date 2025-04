Novo desafio! Carlos Prates enfrenta Ian Garry na luta principal do UFC Kansas City

No último sábado (29), durante a transmissão oficial do UFC México, os fãs de MMA foram informados de que o duelo entre Carlos Prates e Geoff Neal, programado para o UFC 314, havia sido cancelado por uma lesão do americano. Apesar do baque, o brasileiro deu indícios de que novidades viriam à tona rapidamente. E realmente não demorou. Um dos principais expoentes da equipe 'Fighting Nerds', o meio-médio (77 kg) de Taubaté (SP) já tem um novo desafio marcado na empresa. 'The Nightmare', como é conhecido, medirá forças contra Ian Machado Garry no dia 26 de abril.

A notícia foi oficializada pelo UFC terça-feira (1º) em suas redes sociais. O combate servirá como a luta principal do UFC Kansas City e, portanto, será disputado em até cinco rounds. Anteriormente programado para liderar o evento do dia 26 de abril, o duelo entre Jamahal Hill e Khalil Rountree Jr foi cancelado devido a uma lesão de 'Sweet Dreams', conforme também destacou o presidente do Ultimate em seu mais recente pronunciamento.

Número 13 do ranking, Prates pode dar um salto ainda maior em direção ao pelotão de elite da categoria, em caso de vitória. Afinal de contas, enquanto Neal ocupa a décima colocação, Ian Garry, seu novo adversário, é o sétimo colocado da divisão até 77 kg. E, apesar de ter deixado um card numerado - que tradicionalmente atrai mais atenção e apelo -, Carlos, por outro lado, fará seu segundo 'main event' seguido na companhia, um forte indício de que a alta cúpula do Ultimate aposta suas fichas no potencial do brasileiro.

Duelo de promessas

Com um 'modus operandi' de tradicionalmente colocar promessas em rota de colisão com veteranos populares, o UFC abriu uma exceção para o combate entre Prates e Garry. Afinal de contas, com 31 e 27 anos, respectivamente, o brasileiro e o irlandês despontam como representantes da nova geração dos meio-médios da liga. Sendo assim, um dos dois atletas verá suas pretensões de título ficarem mais distantes após o UFC Kansas City.

Invicto até a última rodada, quando acabou derrotado na decisão por Shavkat Rakhmonov, Ian Garry é tido como um possível sucessor de Conor McGregor na Irlanda. Disposto a se recuperar após o primeiro baque da carreira, 'The Future', como é conhecido, é dono de um cartel com 15 vitórias e um revés. Prates, por sua vez, foi eleito uma das Revelações do Ano em 2024. Com apenas quatro lutas na empresa, o brasileiro se tornou uma verdadeira febre entre os fãs, visto que venceu todas por nocaute e também é dono de uma personalidade única fora dos octógonos.