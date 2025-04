Só não teve futebol: Neymar tem mês agitado sem entrar em campo no Santos

Neymar caminha para completar um mês sem entrar em campo pelo Santos. Neste período, o craque se viu no meio de polêmicas extracampo e também esteve ativamente envolvido com a Furia na Kings League Brasil.

Faltou futebol

O camisa 10 do Peixe jogou pela última vez em 2 de março, nas quartas de final do Paulistão. Ele foi titular contra o Bragantino, marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 0 e atuou por cerca de 76 minutos, mas foi substituído com dores na coxa esquerda. Na época, ainda não se sabia a gravidade da lesão.

Neymar curtiu o Carnaval no Rio ao lado da mulher Bruna Biancardi Imagem: Reprodução/Instagram

Antes da semi, Neymar curtiu a folga de Carnaval dando uma passada na Sapucaí. O craque foi liberado com o resto do elenco e e esteve na segunda noite de desfiles no Rio de Janeiro no último dia 3, acompanhado de amigos e de outros jogadores. Foram cerca de 6h de folia.

Uma semana depois, ele assistiu à eliminação para o Corinthians sem sair do banco de reservas. O astro de 33 anos voltou a sentir o desconforto físico durante a semana e não tinha condições de jogo, de acordo com o clube, mas foi relacionado mesmo assim como "estratégia" para fazer mistério ao adversário. Por não ter participado da semi, sua ida ao Carnaval foi lembrada e questionada.

Neymar no banco de reservas durante jogo entre Corinthians e Santos no Campeonato Paulista Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Neymar foi cortado da convocação da seleção, vem desfalcando o Santos desde então e ainda não se recuperou totalmente. Fora dos compromissos do Brasil contra Colômbia e Argentina, ele também não atuou no amistoso contra o Coritiba, no dia 16, nem na estreia do Brasileirão, contra o Vasco, no último final de semana. O craque também é dúvida para o próximo compromisso do Peixe, no próximo domingo, 6, contra o Bahia, na Vila.

Sobrou polêmica extracampo

Fora dos gramados, o jogador se viu no meio da polêmica de uma festa privada no interior de São Paulo. Seu helicóptero particular foi flagrado em uma social em chácara em Araçoiaba da Serra, no último dia 10. Além disso, uma mulher identificada como Any Awuada afirmou que se relacionou sexualmente com ele no evento. Neymar está em um relacionamento com Bruna Biancardi e preferiu ignorar o assunto, enquanto seu estafe negou a participação dele.

Neymar, Ludmilla e Cris Guedes em jogo da Kings League Brasil Imagem: Divulgação/Furia

Neymar também participou ativamente de compromissos da Furia na Kings League Brasil, campeonato alternativo de futebol de 7. Ele é um dos presidentes do time, treinou pênaltis antes da estreia e foi a grande atração na arquibancada para os dois jogos disputados no torneio.

O atleta prestigiou o evento enquanto nem sequer esteve com o elenco santista em São Januário. Com apoio de Neymar, a Furia jogou no último sábado e ontem, vencendo ambas as partidas. Desfalcado do craque, o Peixe foi derrotado pelo Vasco por 2 a 1, de virada, no domingo.