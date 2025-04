Morre Leandro Domingues, ex-Vitória e Cruzeiro, aos 41 anos

Do UOL, em São Paulo

O ex-jogador Leandro Domingues morreu nesta terça-feira aos 41 anos. A causa da morte não foi divulgada.

O que aconteceu

Leandro foi diagnosticado com câncer no testículo em 2022.

O Vitória lamentou a morte do ex-jogador. O meia foi revelado na base do clube e conquistou títulos pela equipe, entre eles seis taças do Campeonato Baiano (2002, 2003, 2004, 2005, 2009 e 2016).

Leandro sempre foi um verdadeiro maestro em campo, demonstrando garra e paixão pelo clube. Seu legado de força, dedicação e exemplo de pessoa continuará a inspirar gerações. Desejamos forças aos familiares, amigos e a todos os fãs e admiradores. Vitória, em post nas redes sociais

Leandro ainda teve passagens por Cruzeiro e Fluminense, entre outros clubes brasileiros, além do futebol japonês.

A CBF decretou um minuto de silêncio em todos os jogos da rodada das Séries A e B do Campeonato Brasileiro neste final de semana.