Mattos: Endrick no Real mostra que jogadores não são problema da seleção

As boas atuações de Endrick nas semifinais da Copa do Rei, diante da Real Sociedad, mostram que a seleção brasileira tem bons jogadores, avaliou Rodrigo Mattos, no Cartão Vermelho.

O colunista apontou que o fato de Dorival Júnior nem convocar Endrick, em um primeiro momento, e depois colocá-lo em campo apenas com a equipe perdendo o jogo para a Argentina escancara o fato de que bons jogadores não estão sendo bem aproveitados.

Endrick fez o gol da vitória do Real Madrid diante da Real Sociedad no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei - 1 a 0. No jogo de volta, hoje (1), o atacante voltou a balançar as redes no empate em 4 a 4 (após prorrogação) que garantiu os madrilenhos na decisão. Além disso, ele quase fez um golaço de bicicleta.

Uma observação: sempre que a gente vê esses jogos, [a conclusão é]: não falta jogador para o Brasil. O problema não é jogador. A permanência do Dorival era indefensável, o trabalho que ele fez. [...] Colocou o Endrick no final do jogo [contra a Argentina], quando a 'vaca já tinha ido para o brejo'. Precisamos de alguém que aproveite esses jogadores.

Rodrigo Mattos

