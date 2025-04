Mais Derby e estreia na Libertadores: confira a agenda do Palmeiras no mês de abril

O calendário do primeiro semestre do Palmeiras está cheio. Depois da disputa do Campeonato Paulista e estreia no Campeonato Brasileiro, o Alviverde agora se prepara para a estreia na Libertadores, contra o Sporting Cristal, do Peru, nesta quinta-feira. Este será o primeiro compromisso da equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira no mês de abril.

As equipes se enfrentam a partir das 19 horas (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Além da equipe peruana, estão no grupo H: Bolívar, da Bolívia, e Cerro Porteño, do Paraguai.

Depois da estreia fora de casa na competição continental, o Palmeiras segue a agenda de confrontos como visitante, mas dessa vez, voltando as atenções para o Campeonato Brasileiro, já que no dia 6 encara o Sport, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada. A partida está marcada para acontecer às 18h30.

Na sequência, tem dois compromissos como mandante: no dia 9 (quarta-feira), contra Cerro Porteño, no Allianz Parque, pela segunda rodada da Libertadores, às 21h30, e no dia 12 (sábado), diante do Corinthians. O duelo está marcado para acontecer, inicialmente na casa do Verdão, pode pode vir sofrer alteração uma vez que o estádio receberá um show no mesmo dia.

A última quinzena do mês palmeirense terá uma sequência pesada de viagens, com paradas em Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE) e em La Paz, na Bolívia. No dia 16 (quarta-feira), duela com o Internacional, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Brasileiro. Na rodada seguinte, no dia 20 (domingo), visita o Fortaleza, às 18h30, na Arena Castelão.

Já no dia 24 (quinta-feira), fecha o primeiro turno da fase de grupos da Libertadores enfrentando o Bolívar, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. Por fim, para fechar o mês, no dia 27 (domingo), o Palmeiras reencontra sua torcida, no Allianz Parque, para jogo da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, às 18h30.

Veja os jogos do Palmeiras em abril:

03/04/2025 - Sporting Cristal-PER x Palmeiras (Libertadores)



06/04/2025 - Sport x Palmeiras (Brasileiro)



09/04/2025 - Palmeiras x Cerro Porteño-PAR (Libertadores)



12/04/2025 - Palmeiras x Corinthians (Brasileiro)



16/04/2025 - Internacional x Palmeiras (Brasileiro)



20/04/2025 - Fortaleza x Palmeiras (Brasileiro)



24/04/2025 - Bolívar-BOL x Palmeiras (Libertadores)



27/04/2025 - Palmeiras x Bahia (Brasileiro)