Lutador é hospitalizado após sofrer derrota no UFC México; entenda

O final de semana de Ronaldo Rodriguez não foi dos melhores. Depois de falhar na balança da pesagem do UFC México na sexta-feira (28), acabar multado em 20% de sua bolsa e, de quebra, perder a invencibilidade na organização ao ser superado por Kevin Borjas um dia depois, 'Lazy Boy' - como o atleta mexicano é conhecido - ainda precisou ser hospitalizado após o evento de sábado.

O próprio lutador mexicano divulgou sua passagem pelo hospital através do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui). Acompanhado por sua companheira, Ronaldo Rodriguez precisou procurar por ajuda médica por conta de problemas de saúde causados pelo corte de peso.

"Eu tive alguma complicações devido ao corte de peso, mas estamos bem", escreveu Rodriguez na legenda da publicação.

Nova sensação mexicana

Mesmo com a derrota no último sábado, Ronaldo Rodriguez mantém o status de nova 'sensação mexicana' no UFC. Ainda no início de sua caminhada na organização, com apenas três lutas disputadas, o peso-mosca (57 kg) aproveita o carisma para aumentar sua base de fãs a cada novo evento em que seja escalado para participar e, com isso, pode encurtar o caminho em sua trajetória rumo ao topo - desde que os resultados acompanhem sua popularidade fora do octógono.

