Lutador de MMA nocauteia agressor após ser esfaqueado enquanto retirava lixo da casa

Mariusz Ksiazkiewicz viu sua vida ficar por um fio enquanto fazia uma simples tarefa doméstica. Lutador profissional de MMA, o alemão naturalizado canadense estava levando o lixo para fora de sua casa, quando foi surpreendido e esfaqueado no peito por um indivíduo. Em reação imediata, o peso-médio (84 kg) desferiu uma breve sequência de socos e nocauteou o agressor. O incidente ocorreu na última quarta-feira (27), em Winnipeg (CAN).

'The Iron Pol', como é conhecido, estava se locomovendo para o outro lado da rua onde mora - ponto de coleta de lixo. No caminho, entretanto, foi surpreendido por um homem encapuzado, que o golpeou com uma faca. Em entrevista ao 'Uncrowded', do site 'Yahoo Sports', Ksiazkiewicz explicou que reagiu em defesa sem pensar, e só percebeu a gravidade de sua situação quando tentou retornar para sua residência e uma intensa dor no peito o incomodou.

"Foi estranho, como esbarrar em alguém no supermercado. Como quando você está pegando algo da prateleira e se vira e esbarra em alguém. Foi basicamente isso, exceto que havia um pouco de dor por trás. Isso me assustou um pouco. Só dei alguns socos (reagindo). Eu fui dar um passo à frente e meu peito estava queimando. Estendi a mão e toquei meu peito para ver o que estava acontecendo e minhas mãos estavam completamente encharcadas e pingando sangue. Foi quando eu percebi que fui esfaqueado. Foi meio louco. É algo que você não pensa que realmente possa aconecer", relembrou Mariusz.

Com o agressor desacordado no chão após ter sido golpeado pelo lutador, Ksiazkiewicz voltou para sua casa, se trancou e ligou para um amigo de confiança, para que ficasse de olho em seus filhos. Em seguida, o peso-médio conseguiu dirigir até o hospital para buscar ajuda. De acordo com os exames, a faca não perfurou o coração nem o pulmão por milímetros de distância. Sem nenhum órgão vital comprometido, Mariusz recebeu alta horas após o incidente (veja abaixo ou clique aqui). A polícia de Winnipeg investiga o caso, mas até o momento não há informações sobre o agressor.

"Olhei (para meu peito) e havia um buraco bem grande. E foi do lado esquerdo, onde o coração fica. Então eu sabia que não estava bem. Tentei me manter calmo. Pressionei o ferimento com uma toalha e dirigi até o hospital. Assim que cheguei na recepção do hospital, disseram: 'O que você precisa? Por que está aqui?' Respondi: 'Fui esfaqueado no peito, preciso de ajuda imediatamente'", narrou o atleta de 35 anos.

Passagem pelo Contender e reforço da GFL

Dono de um cartel com 11 vitórias e somente duas derrotas no MMA profissional, Mariusz por pouco não chegou até o UFC. Em 2020, o alemão participou do 'Contender Series', mas acabou batendo na trave na meta de conquistar um contrato na liga presidida por Dana White ao ser superado pelo brasileiro Mario Sousa na ocasião. No fim de 2024, Ksiazkiewicz foi anunciado como reforço da GLF - nova companhia, repleta de veteranos e nomes consagrados da modalidade.

Membro da equipe 'Londres', o peso-médio tem sua estreia prevista para o mês de junho, mesmo sem adversário definido. Apesar do recente ataque sofrido em sua residência, Mariusz garante que estará preparado e 100% fisicamente para competir na janela programada pela GFL.

W minionym tygodniu zawodnik GFL Mariusz Ksi??kiewicz zosta? d?gni?ty no?em w klatk? piersiow?, gdy wyrzuca? ?mieci przed swoim domem w Winnipeg. Po ataku instynktownie odpowiedzia? ciosami, powalaj?c napastnika, po czym zauwa?y? krew na ubraniu. Pomimo powa?nej rany samodzielnie... pic.twitter.com/WXUbOasXh0

