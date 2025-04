Lucas Romero lamenta derrota do Cruzeiro no fim: "Sabemos que a competição se define no detalhe"

Nesta terça-feira, o Cruzeiro visitou o Unión Santa Fe pela primeira rodada do Grupo E da Sul-Americana e foi superado por 1 a 0, com um gol sofrido nos acréscimos. O jogo foi disputado no Estádio 15 de Abril, na Argentina.

O volante Lucas Romero falou da garra da equipe durante os 90 minutos e afirmou que um ponto seria importante para o Cabuloso.

"Sabemos que é uma competição de pontos. Se não podíamos fazer três pontos, poderíamos ter saído com pelo menos um. Sabemos que esse tipo de competição se define no detalhe", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cruzeiro (@cruzeiro)

"Acho que fizemos uma boa partida, sabíamos que seria disputada. Acredito que competimos durante todo o jogo, mas no final, em uma bola parada, eles fizeram o gol", completou.

Com a derrota, o Cruzeiro caiu para a última posição do grupo. Pela Sul-Americana, a equipe volta a jogar na próxima quarta-feira, contra o Mushuc Runa, pela segunda rodada. A bola rola às Mineirão, desta vez no Mineirão.