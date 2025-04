Fonseca está no top 20 do mundo no ano e larga como 2º favorito ao Next Gen

Atual número 59 no mundo, João Fonseca é um dos 20 tenistas que mais pontuaram no ranking da ATP em 2025 e aparece em segundo na corrida para o Next Gen Finals, torneio de jovens prodígios do qual ele já se sagrou campeão no ano passado.

Corridas na temporada

Fonseca é o 20º no Race to Turin, que classifica os tenistas que mais pontuaram na temporada e define os classificados para o ATP Finals. Em novembro, após os torneios ATP 250 de Belgrado e Metz, os sete atletas mais bem colocados e um oitavo participante —que pode vir desta tabela ou via Grand Slam— disputarão o torneio para ver quem leva o "título" do ano.

O brasileiro já soma 732 pontos em tal ranking por seu desempenho nos três primeiros meses de 2025. Neste começo de temporada, João conquistou três títulos (Challengers de Camberra e Phoenix e ATP 250 de Buenos Aires), além de ter feito sua estreia na chave principal de Grand Slam e de ter chegado pela primeira vez a uma terceira rodada de Masters 1000.

João Fonseca comemora título do Challenger de Phoenix após vitória sobre Alexander Bublik Imagem: Divulgação/X @ATPChallenger

O carioca de 18 anos é o tenista mais jovem no top 20 da corrida para Turim. Ele está a 263 pontos do primeiro integrante do top 10, o norte-americano Taylor Fitz. Já o líder no Race to Turin é o nº 1 do ranking geral, o italiano Jannick Sinner, que registra 2 mil pontos por ter vencido o Aberto da Austrália em janeiro —antes de cumprir suspensão de três meses por doping.

Já entre as promessas do tênis, Fonseca desponta em segundo no Race to Jeddah. O brasileiro estava disparado na liderança dos tenistas de até 20 anos, mas foi ultrapassado na nova atualização da lista após o tcheco Jakub Mensik, de 19 anos, ter vencido Djokovic na final e faturado o Masters 1000 de Miami no último final de semana. Neste ranking, João tem 710 pontos, enquanto o primeiro colocado saltou para 1.330.

João Fonseca na final do ATP Next Gen Finals de 2024, em Gidá, Arábia Saudita Imagem: Francois Nel/Getty Images

No entanto, o UOL apurou que o carioca não deve disputar novamente o Next Gen Finals, do qual é o atual campeão. A comissão técnica e o entorno de Fonseca ainda não bateram o martelo, mas seu retorno ao torneio na Arábia Saudita é visto como "dificílimo".

Até então, nenhum vencedor das seis edições anteriores disputou o Next Gen Finals no ano seguinte ao título, mesmo os que ainda estavam dentro da faixa etária.

Próximo passo

João é o atual número 59 do mundo, registrando sua melhor posição na carreira no ranking geral da ATP —que não leva em consideração somente a pontuação neste ano. O brasileiro vem quebrando seu próprio recorde a cada mês. Em abril do ano passado, ele era apenas o 288º.

Fonseca tirou um período de férias após ter disputado oito torneios praticamente seguidos neste começo de ano e deve retornar ao circuito na última semana de abril. Depois da eliminação em Miami, o carioca disse que tiraria um tempo de descanso antes de começar sua preparação para a temporada no saibro e citou o Masters 1000 de Madri, que começa no próximo dia 23.

Estou de férias agora, tenho uma semana de férias, voltar para o Rio e descansar com família, namorada. Descansar um pouco, depois volto a treinar no saibro, duas semanas no Rio e começo a preparação em Madri, provavelmente.

João Fonseca, à ESPN, após eliminação em Miami

Últimos campeões do Next Gen Finals