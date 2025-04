Hernan: Pedido de desculpas partiu de Abel e causa alívio no Palmeiras

O pedido de desculpas de Abel Ferreira à torcida do Palmeiras partiu do próprio treinador e causou alívio imediato no ambiente do clube, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O bastidor interessante dessa história do pedido de desculpas é que foi uma iniciativa do Abel. O Abel é muito bem assessorado, ele tem assessoria particular, tem assessoria do Departamento de Comunicação do Palmeiras, que é muito competente, mas a ideia partiu dele, do próprio punho, de falar 'eu pisei na bola'.

Ele escreveu o texto. Obviamente, isso é passado pela comunicação, mas a ideia foi do próprio Abel, de próprio punho, as palavras, o sentimento.

E essa imagem que ele postou, que é aquela homenagem com a caravela, os títulos, foi o momento que ele foi mais tocado emocionalmente no Palmeiras. Eu estava nesse jogo e nunca tinha visto o Abel tão emocionado.

André Hernan

Segundo o colunista, a sensação no Palmeiras é de alívio após a publicação de Abel.

Então, ele escolheu a foto, escolheu bem as palavras, escreveu, e dentro do Palmeiras a sensação foi de bola dentro do Abel, que o Abel mandou bem. O Palmeiras teve esse alívio nos bastidores.

André Hernan

A mea-culpa de Abel Ferreira acontece em meio a um momento de instabilidade na relação da diretoria com a torcida do Palmeiras.

Antes da declaração polêmica de Abel, a presidente Leila Pereira já havia irritado os palmeirenses após o vice-campeonato paulista para o Corinthians.