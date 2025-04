Hernan: Oscar joga na estreia do São Paulo na Libertadores

Oscar vai jogar na estreia do São Paulo na Libertadores, nesta quarta-feira (2), contra o Talleres, na Argentina, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Oscar vai jogar. Eu não sei se ele vai começar jogando, ontem ele treinou, fez movimentos mais fortes, mas em campo reduzido, não trabalhou com todos os jogadores

Hoje a ideia era ele ter minutos no treinamento de campo e aí o São Paulo viaja às 16h, em voo fretado, para Córdoba. O Oscar vai viajar e vai jogar.

Só tem essa dúvida se ele começa jogando ou fica no banco.

André Hernan

O colunista também explicou a situação de Lucas, que sofreu uma pancada no joelho na semifinal do Paulista e desfalcou o Tricolor na estreia do Brasileirão.

Lucas está fora, já estava programada a ausência dele no Brasileiro e nesse jogo. O São Paulo vai correr para tentar ter o Lucas no próximo jogo da Libertadores, contra o Alianza Lima.

André Hernan

O São Paulo encara o Alianza Lima na quinta-feira (10) da próxima semana, no Morumbis, pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores.