Hansi Flick confirma volta de Raphinha e Cubarsí para o duelo contra o Atlético de Madrid

O Barcelona enfrenta nesta quarta o Atlético de Madrid, pela partida de volta das semifinais da Copa do Rei. Às vésperas do clássico, o técnico Hansi Flick confirmou, em coletiva de imprensa, os retornos de Raphinha e Cubarsí à equipe.

"Raphinha já está recuperado para jogar amanhã. Cubarsí está pronto para começar também, assim como Raphinha. Demos a ele tempo para se recuperar, e acho que foi a decisão certa. Ele estará pronto amanhã."

O atacante brasileiro estava sendo poupado após retorno da Seleção Brasileira, enquanto o zagueiro espanhol volta depois de ter uma lesão no tornozelo. Em contrapartida, a equipe terá uma baixa importante. O meia Dani Olmo teve uma contusão no músculo adutor da perna direita e não está à disposição. O treinador comentou como quer que o substituto do espanhol jogue.

"É sempre a mesma coisa, temos que encontrar o jogador que sabe defender porque precisamos defender desde o ataque também. Temos várias opções e confio em todos os jogadores que temos, então vocês sabem, veremos. Existem pequenas diferenças, não vou decidir hoje. Não treinamos muito forte, mas conversamos bastante no vestiário. Decidiremos amanhã."

O alemão também destacou que os rivais têm um estilo de jogo rápido e intenso, exaltando o treinador colchonero, Diego Simeone.

"A Copa do Rei é o título que o Atlético de Madrid está mais próximo de conquistar; falta um jogo e eles estarão na final. Assim como nós. Eles têm um técnico experiente e são uma equipe que sabe como conseguir resultados. O treinador deles é um dos mais bem-sucedidos e conhece tudo sobre futebol. O Atleti sempre joga com agressividade e intensidade, nada muda. Eles têm seu próprio estilo. Eu adoro. Jogam com velocidade, ritmo.

Após o empate em 4 a 4 no jogo de ida, a bola rola para o clássico nesta quarta-feira a partir das 16h30 (de Brasília), no Metropolitano.