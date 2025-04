Fortaleza x Racing ao vivo e online pela Libertadores 2025: onde assistir

Fortaleza e Racing medem forças hoje, às 21h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? O jogo será transmitido com exclusividade pelo Paramount+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Após uma campanha sólida no último Brasileirão, o Fortaleza garantiu sua vaga na Libertadores. O time de Vojvoda somou 68 pontos e terminou a competição na quarta posição.

O Racing vem motivado pelos títulos da Sul-Americana e Recopa. A equipe argentina levou a melhor sobre o Cruzeiro na decisão da Sula. Na Recopa, o adversário foi o Botafogo.

Os dois times agora se preparam para os duelos do Grupo E. A chave também conta com Colo-Colo, do Chile, e Bucaramanga, da Colômbia.

Fortaleza x Racing -- Copa Libertadores 2025