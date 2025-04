Fortaleza estreia na Libertadores contra o Racing, carrasco do Botafogo, no Castelão

O Fortaleza será o primeiro clube brasileiro a entrar em campo pela fase de grupos da Copa Libertadores 2025. O desafio será frente ao Racing nesta terça-feira, às 21h30, na Arena Castelão, buscando um início positivo no torneio continental. Em sua segunda participação direta na fase de grupos, o clube cearense quer surpreender e consolidar seu crescimento internacional.

A primeira experiência do time cearense aconteceu na Libertadores em 2022, quando avançou às oitavas de final. No ano seguinte, disputou a Sul-Americana e chegou à decisão, mas acabou derrotado pela LDU.

O bom desempenho recente em competições continentais mostra a evolução do clube, que garantiu vaga direta na fase de grupos deste ano com uma campanha consistente no Brasileirão. No entanto, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda chega pressionada após perder o título estadual para o Ceará. Na primeira rodada do Brasileirão, em casa, bateu por 2 a 0 o Fluminense.

O Racing, por sua vez, entra na disputa com moral por ter conquistado a Copa Sul-Americana de 2024 e ter vencido a Recopa, nesta temporada, diante do Botafogo.

O clube argentino, campeão da Libertadores em 1967, tem tradição no torneio, mas não vive grande fase no cenário local. No Campeonato Argentino, ocupa apenas a décima posição e ainda busca encontrar um melhor desempenho sob o comando do técnico Gustavo Costas.

O confronto marca um duelo entre dois times com propostas de jogo ofensivas. O Fortaleza aposta na força do Castelão para impor seu ritmo e buscar a vitória diante da torcida. Já o Racing tentará se aproveitar da experiência de jogadores mais rodados e do histórico de bons desempenhos contra clubes brasileiros para estrear com pontos fora de casa.

O Fortaleza terá alguns problemas para o duelo. O lateral-direito e zagueiro Tinga, autor de um dos gols sobre o Fluminense, deixou o jogo com um desconforto muscular e tem duas opções à disposição para sua vaga: Eros Mancuso, caso Juan Pablo Vojvoda opte por um 4-3-3, e David Luiz, se o treinador optar pela sequência do 3-5-2.

O time tem ainda outras três ausências: Breno Lopes, Emanuel Brítez e Renato Kayzer, todos vetados pelo departamento médico do clube. A expectativa é que o time seja bem semelhante daquele que derrotou o Fluminense por 2 a 0, na primeira rodada do Brasileirão.

"São todas partidas difíceis e é um grupo de quatro times que estão na Libertadores. Colo-Colo é o maior time do Chile, Racing, conheço eles, tem um grande time, Fortaleza tem um grande time. Bucaramanga se classificou na Colômbia, que tem grandes jogadores também. São todos times muito complicados e tenho o maior respeito por cada um deles", disse Vojvoda.

Do outro lado, o técnico Gustavo Costas terá vários desfalques. Titulares no título da Recopa sobre o Botafogo, o zagueiro Quirós e o volante Zuculini estão lesionados. O meia Zaracho, autor de um dos gols, também está entregue ao departamento médico, junto com Conti e Solari.

Com isso, o Racing deve jogar com um esquema com três defensores, dando mais liberdade para o trio ofensivo, formado por Adrián Martínez, Vietto e Salas, o mesmo que enfrentou o Botafogo.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X RACING

FORTALEZA - João Ricardo; David Luiz (Eros Mancuso), Kuscevic e Titi; Yago Pikachu, Pol Fernández, Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Diogo Barbosa; Marinho e Lucero. Técnico: Juan Vojvoda.

RACING - Arias; Di Césare, Colombo e Sosa; Martirena, Nardoni, Almendra e Gabriel Rojas; Adrián Martínez, Vietto e Salas. Técnico: Gustavo Costas.

ÁRBITRO - Juan Benítez (PAR).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).