Flamengo muda estratégia em negociações e vê avanços em renovações

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo adotou nova postura nas negociações para renovações com jogadores sob a gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista. O clube tem tratativas avançadas com Gerson e Varela.

O que aconteceu

Agora o Rubro-Negro prefere primeiro ouvir do jogador quais os planos e expectativas ele tem em relação ao novo vínculo. Somente a partir daí é que o Fla inicia as negociações e coloca os números na mesa para se chegar a um denominador comum.

O departamento de futebol acredita que, desta forma, há caminhos para que as tratativas tenham um final feliz. A ideia é conseguir um equilíbrio maior entre as expectativas e possibilidades de lado a lado.

O processo, por exemplo, foi utilizado pelo diretor de futebol, José Boto, na renovação de Erick Pulgar e agora também nos casos de Gerson e Varela. O camisa 8 tem contrato até dezembro de 2027, enquanto o uruguaio apenas até o fim desta temporada.

Antes travada, a negociação com Gerson tem caminhado nos últimos dias. O Flamengo acena com um aumento salarial ao jogador, que desde que retornou ao clube segue com os mesmos valores de vencimentos.