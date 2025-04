Fla decide não transmitir jogos do sub-15 e sub-17: 'Proteger os jovens'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Após repaginar sua TV, o Flamengo decidiu não transmitir mais os jogos das categorias sub-15 e sub-17.

O que aconteceu

A decisão tem como objetivo preservar os jovens da exposição. O clube entende que, desta maneira, terá um ambiente mais seguro e controlado.

As partidas do sub-20 seguirão sendo transmitidas, assim como do futebol femino.

O Rubro-Negro emitiu um comunicado oficial sobre o tema. Confira abaixo:

"Nota Oficial

O Flamengo informa que, por decisão estratégica e em alinhamento com o departamento de futebol, não realizará transmissões ao vivo dos jogos das categorias Sub-15 e Sub-17 na FlamengoTV.

A medida tem como objetivo preservar o trabalho desenvolvido nas divisões de base e proteger os jovens atletas, ainda em processo de formação. O clube entende que evitar a exposição precoce é fundamental para garantir um ambiente mais seguro e adequado ao desenvolvimento esportivo e pessoal desses talentos.

O Flamengo reafirma seu compromisso com a base e seguirá investindo na formação de atletas com responsabilidade e foco no futuro".