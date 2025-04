Estêvão, Vini e mais 9: veja brasileiros no top 100 dos mais caros do mundo

Vinicius Júnior, do Real Madrid, e Estêvão, do Palmeiras, estão entre os 100 jogadores mais valiosos do mundo, segundo ranking do site Transfermarkt.

O que aconteceu

Vini Jr. é o único brasileiro no top 10. Ele divide a liderança com Erling Haaland, do Manchester City —ambos estão avaliados em 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,22 bilhão na cotação atual) após a última atualização dos valores de mercado.

Estêvão é o único jogador que não atua no futebol europeu entre os 100 mais valiosos do mundo. Avaliado em 55 milhões de euros (cerca de R$ 337,4 milhões), a promessa do Palmeiras é o 70º jogador com maior valor de mercado no futebol mundial. Acertado com o Chelsea, ele deixará o Alviverde após a disputa do Super Mundial de Clubes.

Outros noves brasileiros aparecem no top 100. São eles: Rodrygo (Real Madrid), Bruno Guimarães (Newcastle), Raphinha (Barcelona), Gabriel Magalhães (Arsenal), Savinho (Manchester City), Murillo (Nottingham Forest), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolves) e João Pedro (Brighton).

O brasileiro menos valioso do top 100 mundial é João Pedro. O centroavante do Brighton está avaliado em 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 306,7 milhões).

Veja o top 10 e os brasileiros no top 100: