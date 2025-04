Escalação do São Paulo: Oscar é relacionado para estreia na Libertadores

O torcedor do São Paulo ganhou uma excelente notícia. O meio-campista Oscar, desfalque na estreia no Campeonato Brasileiro, treinou com o elenco são-paulino nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, e está relacionado para o duelo contra o Talleres, pela primeira rodada da Libertadores.

A estreia do Tricolor está marcada para esta quarta-feira, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, às 21h30 (de Brasília). A delegação são-paulina viaja para o país vizinho ainda na tarde desta terça-feira.

Oscar ficou de fora do empate sem gols do São Paulo contra o Sport, no último sábado, no Morumbis, devido a uma lesão na região posterior da coxa esquerda. Mesmo caso de Lucas, que segue tratando um trauma no joelho direito e não joga contra o Talleres.

Além do camisa sete, o técnico Luis Zubeldía também não poderá contar com o volante Pablo Maia, que se recupera de cirurgia no tornozelo direito. O goleiro Young voltou aos treinos na última segunda-feira, mas ainda deve ficar de fora.

Uma provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino (Ferraresi); Cédric (Igor Vinícius), Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio (Oscar) e Enzo Díaz; Luciano e Calleri.

Como foi o treino?

Zubeldía utilizou o último dia de treino para ajustar os últimos detalhes na equipe que vai a campo. O técnico comandou um coletivo de 11 contra 11, com orientações sobre diferentes situações de jogo. Na sequência, os jogadores ensaiaram bolas paradas e alguns ainda trabalharam as finalizações.

O São Paulo integra o Grupo D da Libertadores, junto de Talleres, Libertad-PAR e Alianza Lima-PER. Tricampeão, o Tricolor busca conquistar a competição continental pela primeira vez após 20 anos e se tornar o maior campeão brasileiro no torneio.