Entidades do futebol americano exaltam Brasil na rota da NFL: 'Abre portas'

O Brasil entrou na rota da NFL, a liga de futebol americano norte-americana, e entidades nacionais apontam que a parceria "abriu portas" para a modalidade no país. Agora, há uma tentativa de "aproveitar ao máximo a visibilidade".

É muito legal. Era um sonho ter a NFL, que tem milhões de fãs brasileiros, aqui. O futebol americano no Brasil ainda tem uma realidade totalmente diferente, mas não podemos negar que toda essa visibilidade abriu muitas portas, e estamos tentando aproveitar ao máximo essa visibilidade para mostrar aos fãs, empresas e investidores que, no Brasil, também tem.

Cristiane Kajiwara, presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano

A NFL fez o primeiro jogo em um país da América do Sul no ano passado, quando o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers por 34 a 29 na Neo Química Arena, em São Paulo.

A liga já confirmou uma nova partida para este ano, novamente no estádio do Corinthians. O Los Angeles Chargers será o mandante desta vez, em jogo marcado para 5 de setembro e com visitante ainda a ser definido. No ano que vem, há a possibilidade de dois duelos ocorrerem em solo brasileiro. Além de São Paulo, o Rio de Janeiro pleiteia ser sede de um evento, que seria no Maracanã.

A NFL vir para o Brasil catapulta a modalidade e facilita a busca de patrocínios e de clubes porque o entendimento das pessoas vai ficando cada vez mais fácil. Apesar de ser um nível técnico e tático muito maior que o nosso, abre muitas portas e muitos caminhos para nós.

Ricardo Trigo, presidente da Federação Paulista de Futebol Americano e diretor do Corinthians Steamrollers

Cris Kajiwara, presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Cris Kajiwara e Ricardo Trigo participaram da CBC & Clubes Expo, que aconteceu em Campinas entre os dias 11 e 15 de março. A Federação Paulista de Futebol Americano teve um estande no evento, e Trigo ministrou a palestra "História e desenvolvimento do Futebol Americano e Flag Football no Brasil".

A presidente da confederação da modalidade revelou que, na atual temporada, haverá novamente um único campeonato nacional. Nos últimos anos, houve o torneio organizado pela CBFA e pela Liga BFA

Até o ano passado, tínhamos o campeonato da confederação e tinha uma liga paralela. Esse ano, depois de muitas conversas, decidimos juntar forças. Desde 2019 não tinha um único campeonato nacional. Vai ser muito bom porque sabemos que estamos em desenvolvimento e temos muito a crescer. Esperamos, com isso, fortalecer e também aproveitar toda essa visibilidade da NFL para impulsionar.

Cris Kajiwara

Agora, equipes tradicionais da modalidade — algumas delas ligadas a clubes de massa no futebol — vão estar na mesma competição. O futebol americano tem times como Corinthians Steamrollers, Coritiba Crocodiles, Cruzeiro FA, Galo FA, Flamengo Imperadores, Fortaleza Tritões, Palmeiras Locomotives, Paraná Guardians Saints, Vasco Almirantes, dentre outros.

"Temos essa facilidade de ter esses clubes de camisa que emprestam os seus escudos para os times de futebol americano. Então, temos a paixão pela bola oval e essa paixão dos times de futebol. Quem é torcedor de um clube, torce para tudo que ele participa. Acho que, deste ano em diante, fazendo um trabalho bacana, aproveitando tudo isso, as chances são muito grandes de alavancar, ter mais investimento e, consequentemente, melhores condições", completou Cris.