Endrick faz golaço, Real Madrid ganha na prorrogação e vai à final da Copa do Rei

Nesta terça-feira, o Real Madrid empatou com a Real Sociedad por 4 a 4, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Rei, disputado no Santiago Bernabéu e decidido apenas na prorrogação. Com um golaço marcado por Endrick, o time da casa avançou por ter vencido o duelo de ida (1 x 0).

Com o resultado, o Real Madrid se classificou à final da Copa do Rei. O clube conhecerá seu adversário nesta quarta-feira, quando Atlético de Madrid e Barcelona duelam no Metropolitano após empate na Catalunha.

O Real Madrid volta a campo neste sábado, às 11h15 (de Brasília), quando recebe o Valencia, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Já a Real Sociedad enfrenta o Las Palmas, fora de casa.

Os gols do jogo

Aos 16 minutos, Barrenetxea aproveitou uma sobra, venceu a marcação na corrida e chutou no contrapé de Lunin. Aos 30, o Real Madrid empatou com um golaço: após lançamento de Vinícius Júnior, Endrick bateu de cavadinha, na saída do goleiro Remiro.

Na segunda etapa, a Real Sociedad foi para cima e retomou a vantagem no placar. Aos 27 minutos, Oyarzabal cruzou e Alaba desviou contra a própria meta.

Aos 35 minutos, Oyarzabal chutou de longe e contou com desvio em Alaba para marcar o terceiro. O Real Madrid reagiu e diminuiu aos 37, quando Bellingham completou cruzamento de Vinícius Júnior.

O Real Madrid foi para cima e conseguiu o terceiro em cobrança de escanteio. Aos 42 minutos, Rodrygo achou Tchouameni, que contou com falha de Remiro para empatar. Porém, aos 48, Gomez cruzou para Oyarzabal, que levou o jogo para a prorrogação.

No primeiro tempo, o Real Madrid voltou a pressionar. Aos 14 minutos, Mbappé quase marcou após dar chapéu em Zubeldía, zagueiro da Real Sociedad.

Na segunda etapa, o Real Madrid enfim garantiu sua vaga à final da Copa do Rei. Após escanteio cobrado por Guler, Rudiger cabeceou e marcou o quarto da equipe madrilena.