Em baixa no São Paulo, Calleri passa pelo maior jejum no Brasileiro desde estreia

O atacante Jonathan Calleri vive seu maior jejum de gols pelo Brasileirão desde a estreia na competição. O atleta do São Paulo não marca há dez jogos, sendo oito como titular.

O último tento anotado em um jogo válido pelo torneio nacional foi no dia 3 de agosto de 2024, quando fez o único do Tricolor sobre o Flamengo, no Morumbis.

Segundo dados do Sofascore, durante as dez partidas, Calleri finalizou 12 vezes e desperdiçou quatro grandes chances. Uma delas foi na estreia contra o Sport, pelo Brasileirão. Logo aos três minutos, o atacante teve a chance de abrir o placar com um pênalti, mas mandou a cobrança por cima do gol.

Ainda de acordo com o Sofascore, com apenas duas assistências nas dez partidas, Calleri precisa de 349 minutos para participar de um gol. O posicionamento pode ser um dos fatores que afetam o argentino, já que soma nove impedimentos.

O São Paulo retorna aos gramados nesta quarta-feira, contra o Talleres, pela primeira rodada do Grupo D da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina. Já pelo Brasileirão, se entrar em campo, Calleri tentará quebrar seu jejum diante do Atlético-MG, pela segunda rodada. O jogo está marcado para o próximo domingo, às 16h, no Mineirão.