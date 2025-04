Disputa na lateral direita: Giay volta a ganhar chance no Palmeiras depois de dois meses

Agustín Giay voltou a ter chance no Palmeiras depois de dois meses e seis dias. O lateral direito foi acionado por Abel Ferreira durante o empate sem gols com o Botafogo, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e fez sua quinta partida no ano.

Giay entrou aos 21 minutos do segundo tempo, na vaga de Mayke, que foi o lateral direito titular. Dos cinco jogos disputados neste ano, o argentino não foi titular em dois deles. Antes de jogar contra os cariocas, Giay tinha tido sua última chance na derrota por 2 a 1 contra o Novorizontino, no dia 25 de janeiro, pela primeira fase do Paulistão.

Antes disso, atuou também na vitória sobre a Portuguesa (2 a 0), entrando no decorrer do jogo improvisado na esquerda. Em seguida, foi titular no empate com o Noroeste (1 a 1) e na vitória sobre o Santos (2 a 1), duelo que antecedeu o confronto contra o Novorizontino. Depois disso, engatou nove jogos seguidos na banco, além de não ter sido relacionado para a semifinal contra o São Paulo.

"Estou feliz por ter somado minutos que necessitava e que vêm para mim em uma boa hora. Agora temos pela frente partidas importantes, um novo começo de Libertadores e a sequência do Brasileirão. Houve muitas mudanças, saídas e entradas de jogadores. Creio que, com paciência, trabalho e humildade, tudo vai tomando forma e os bons resultados vão sair porque temos grandes jogadores e uma grande equipe", disse.

O técnico Abel Ferreira começou o ano alternando a titularidade entre Marcos Rocha e Mayke. Mais estável, o primeiro engatou maior sequência entre os 11 iniciais e só saiu do time após lesão na coxa esquerda, sofrida no jogo de ida da final do Paulista contra o Corinthians, no dia 16 de março.

O camisa 2, então, seguirá como ausência para o próximo compromisso do Palmeiras, que é a final na Libertadores. Mayke e Giay, então brigam por uma vaga na equipe titular que entrará em campo na quinta-feira para enfrentar o Sporting Cristal-PER, em Lima. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru.

"Estou feliz por jogar a Libertadores porque é a copa mais linda e todo jogador quer ganhá-la. Sabemos a importância que tem para o clube. Começaremos como visitantes e serão todas partidas difíceis em diferentes países. Estamos preparados para o começo da copa e vamos dar o melhor porque queremos deixar uma boa imagem nesta arrancada de torneio", finalizou Giay.