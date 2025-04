Decisivo na ida, Pablo mira jogo de volta da decisão do Pernambucano: "Queremos o tri"

Autor do gol que deu ao Sport a vitória por 3 a 2 no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, contra o Retrô, o atacante



Pablo se prepara para a decisão, marcada para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Ilha do Retiro. Com a vantagem do empate, o time rubro-negro busca o tri estadual.

?? ???????! ? A final vai se aproximando e a Ilha do Retiro nos chama! Dia de lotar o estádio e buscar o título com o Leão. Garanta seu lugar: https://t.co/rdOHqbOx1U. pic.twitter.com/XsOwotD5WI ? Sport Club do Recife (@sportrecife) April 1, 2025

Bicampeão paranaense em 2023 e 2024 pelo Athletico-PR, Pablo foi protagonista da última conquista ao balançar as redes nas duas partidas da decisão do Estadual de 2024, contra o Maringá. Ele espera, agora, repetir o feito pelo rubro-negro pernambucano.

"São histórias diferentes, mas o sentimento é o mesmo, de ajudar minha equipe a conquistar títulos. Queremos o tri e estou me preparando para isso", disse Pablo, artilheiro do time no ano com 6 gols.

"Independentemente da competição, boas atuações motivam e tornam a equipe mais segura. Vamos lutar para vencer o Estadual, sabendo que isso terá um peso enorme para nos ajudar a fazer um grande Brasileirão, que é o nosso maior objetivo. Contamos muito com a Ilha do Retiro lotada para podermos dar esse presente ao torcedor", completou.

Além do Estadual, o Sport disputa a Série A após três anos de ausência. A equipe estreou no último sábado, quando empatou com o São Paulo, fora de casa, por 0 a 0. O próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro será neste domingo, às 18h30, contra o Palmeiras, na Ilha do Retiro.