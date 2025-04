Cruzeiro sofre gol no fim e perde do Unión de Santa Fe pela estreia na Sul-Americana

Nesta terça-feira, pela primeira rodada do Grupo E da Sul-Americana, o Cruzeiro visitou o Unión de Santa Fe no Estádio 15 de Abril, na Argentina, e perdeu por 1 a 0. O gol dos mandantes foi marcado por Diego Díaz.

Com o resultado negativo, o Cabuloso caiu para a última posição do grupo. Por outro lado, o Unión Santa Fe assumiu a liderança provisória. Isso porque Mushuc Runa Palestino ainda se enfrentam nesta quinta-feira, às 23h.

O Cruzeiro retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Internacional, pela segunda rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio. No mesmo dia, o Unión de Santa Fe duela com o Central Córdoba, pela 12ª rodada do Campeonato Argentino. A bola rola às 15h30, no Estádio 15 de Abril.

O gol saiu aos 48 minutos da etapa final, com Diego Díaz. O atleta aproveitou a sobra na segunda trave após o escanteio cobrado e mandou para as redes.