Cotado para o grupo do Flamengo no Mundial, América-MEX diz não ter sido notificado

Nesta segunda-feira, o América-MEX emitiu uma nota oficial e afirmou não ter sido notificado sobre a possibilidade de disputar o Mundial de Clubes. No último domingo, a Fifa disse "considerar" a realização de um playoff entre o clube mexicano e o Los Angeles FC para determinar o último participante do torneio, que entraria no grupo do Flamengo.

A Fifa continua a busca pelo 32º time do Mundial de Clubes. Após a exclusão de León por pertencer ao mesmo dono do Pachuca, o Grupo D está desfalcado, contando com apenas três equipes: Flamengo, Chelsea e Espérance-TUN.

Comunicado Oficial respecto al Mundial de Clubes. ?? https://t.co/Tza9Ilm7lj pic.twitter.com/RGzqNEtvub ? Club América (@ClubAmerica) March 31, 2025

"O América não foi formalmente notificado pela Fifa ou qualquer outra autoridade esportiva a respeito de uma possível participação no Mundial de Clubes. Se houver alguma informação relevante, seremos os primeiros a torná-la pública", diz a nota do clube mexicano.

"O time está concentrado e trabalhado para buscar o título na Copa dos Campeões da Concacaf e no Torneio Clausura da Liga MX", informa o comunicado. O Mundial de Clubes será realizado de 14 de junho até dia 13 de julho, nos Estados Unidos.