Corinthians x Huracán: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Após estrear no Campeonato Brasileiro, o Corinthians muda o foco e passa a focar na Copa Sul-Americana. O Timão recebe o Huracán-ARG nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela primeira rodada da fase de grupos da competição.

O Corinthians disputará a Sul-Americana após a queda na terceira fase da Libertadores. O Alvinegro paulista está no Grupo C do torneio, junto de Huracán-ARG, Racing-URU e América de Cali-COL.

O Timão vive um grande momento na temporada e chega confiante para o duelo. A equipe não perde há cinco jogos e foi campeã paulista na última semana, além de ter arrancado um empate importante contra o Bahia, pela primeira rodada da Série A, com o time reserva.

O elenco vem de uma dura sequência de jogos e, por isso, o técnico Ramón Díaz vive um dilema: precisa decidir se entra ou não com seus titulares. No jogo contra o Bahia, por exemplo, o 11 inicial foi completamente alternativo, salvo exceção de Yuri Alberto - que saiu no intervalo.

Amanhã o Timão retorna à #CasaDoPovo e, junto da Fiel, vai em busca de um grande resultado pela CONMEBOL Sudamericana! ?? ? José Manoel Idalgo / Corinthians#NeoQuimicaArena#VaiCorinthians pic.twitter.com/k7UeSW3e4W ? Corinthians (@Corinthians) April 1, 2025

Para a estreia contra o Huracán, o comandante alvinegro não terá à disposição dois de seus principais jogadores: Hugo Souza e Rodrigo Garro. O goleiro sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, enquanto o meia viajou à Espanha para tratar uma tendinopatia patelar do joelho direito.

Do outro lado, o Huracán também passa por uma boa fase. O time detém uma invencibilidade de nove partidas entre todas as competições, com sete vitórias e dois empates. No Grupo A do Campeonato Argentino, é o terceiro colocado, atrás somente de Tigre e Boca Juniors.

Para o duelo, o técnico Frank Kudelka terá uma única ausência. Trata-se do lateral Tomás Guidara, que está lesionado.

O chileno Cristian Garay será o árbitro do embate, auxiliado pelos compatriotas Jose Retamal e Miguel Rocha. Juan Lara, também do Chile, comandará o VAR.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X HURACÁN-ARG

Data: 02 de abril de 2025, quarta-feira



Horário: 19h (de Brasília)



Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Árbitro: Cristian Garay (CHI)



Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)



VAR: Juan Lara (CHI)

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; José Martínez, Raniele e Carrillo; Memphis, Yuri Alberto e Romero (Igor Coronado).



Técnico: Ramón Díaz

HURACÁN: Galíndez; De La Fuente, Pereyra, Pellegrino e Ibañez; Ojeda, Leo Gil, Mazzantti, Miljevic e Alanís; Ramírez.



Técnico: Frank Kudelka