Corinthians x Huracán-ARG: veja onde assistir ao primeiro jogo do Timão pela Copa Sul-Americana

A estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana está se aproximando. Nesta quarta-feira, o Timão irá encarar o Huracán-ARG, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da competição continental.

O duelo será transmitido pela ESPN e pela plataforma de streaming Disney +. O torcedor também pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

O próximo jogo do Timão será em casa, em sua estreia na CONMEBOL Sudamericana! ?? ? Huracán

? 19h (horário de Brasília)

?? Neo Química Arena#VaiCorinthians pic.twitter.com/NHuuPrixzw ? Corinthians (@Corinthians) March 31, 2025

Após conquistar o Paulistão em cima do Palmeiras na última quinta-feira, o Corinthians empatou em 1 a 1 com o Bahia neste domingo, na estreia do Campeonato Brasileiro. O técnico Ramón Díaz poupou muitos titulares no jogo contra os baianos e, por isso, terá seus principais jogadores descansados para a partida diante dos argentinos.

Em comparação ao duelo contra o Bahia, o Corinthians deve ter retorno de muitos nomes, como Hugo Souza, Matheuzinho, Raniele, André Carrillo e Memphis Depay. O argentino Rodrigo Garro revelou nesta segunda à ESPN que ficará afastado por tempo indeterminado para tratar uma lesão no joelho, sendo então o único desfalque alvinegro para o confronto.

Por sua vez, o Huracán está muito bem na temporada até aqui. A equipe é a quarta colocada no Campeonato Argentino, com 22 pontos em 11 partidas, sofrendo apenas uma derrota. Além disso, os argentinos estão em uma sequência de nove jogos de invencibilidade, com sete vitórias no período. Na última sexta, o Huracán empatou sem gols com o Banfield, em seu último duelo antes de encarar o Corinthians.