Corinthians tem maior sequência invicta no Brasileirão desde campanha vitoriosa em 2017

Com um gol de Héctor Hernández nos acréscimos, o Corinthians arrancou um empate em 1 a 1 com o Bahia na estreia do Brasileirão neste domingo, na Arena Fonte Nova. O empate permitiu que o Timão chegasse a sua maior sequência invicta na competição desde 2017, ano em que o Alvinegro conquistou seu heptacampeonato.

A reta final do Brasileirão de 2024 foi mágica com o Corinthians. Após um empate amargo com o Internacional em Itaquera, o Timão emendou nove vitórias seguidas na competição. Com o empate deste domingo em Salvador, o clube do Parque São Jorge alcançou 11 jogos de invencibilidade no torneio.

A última vez que isso havia acontecido foi entre maio e agosto de 2017, quando o Corinthians ficou todo o primeiro turno do Brasileirão sem perder, totalizando 19 jogos neste período.

Na sequência atual, o Corinthians possui quase 88% de aproveitamento, com nove vitórias e dois empates. Além disso, o Timão marcou 28 gols e sofreu apenas dez.

Buscando manter esta invencibilidade, o Corinthians enfrentará o Vasco no próximo sábado (05), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Antes, os comandados de Ramón Díaz estrearão pela Copa Sul-Americana nesta quarta, contra o Huracán-ARG, também em Itaquera.