Corinthians divulga informações sobre venda de ingressos para duelo com o Vasco

Nesta terça-feira, o Corinthians divulgou informações sobre a venda de ingressos para o duelo contra o Vasco, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Os ingressos serão vendidos somente através do site fieltorcedor.com.br. As vendas começam ainda nesta terça-feira, a partir das 15 horas, para sócios torcedores e seguem de forma escalonada, levando em consideração as prioridades de Acessibilidade e do plano Fiel Torcedor.

A venda para o público geral começa apenas nesta quinta-feira, a partir das 17 horas, também no site fieltorcedor.com.br. Os valores dos ingressos variam entre R$ 75,00 (Norte) e R$ 280,00 (Oeste Inferior Lateral).

Poupando titulares, o Corinthians estreou no Campeonato Brasileiro com empate diante do Bahia, no último domingo, em 1 a 1, na Arena Fonte Nova. O Timão ocupa a 10ª posição, com um ponto somado. Por outro lado, o Vasco venceu o Santos, também no domingo, por 2 a 1, de virada, em São Januário, e começou a competição na 3ª colocação, com três pontos conquistados.

Antes disso, o Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, às 19 horas, quando recebe o Huracán, da Argentina, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, também na Neo Química Arena.