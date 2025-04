Copa Sul-Americana começa com três times brasileiros em campo

Definidos os grupos e todos os participantes do torneio, a Copa Conmebol Sul-Americana 2025 terá seu pontapé inicial nesta terça-feira, quando Cruzeiro, Fluminense e Atlético-MG tentarão iniciar a competição continental com o pé direito.

O primeiro brasileiro a estrear na Sul-Americana será o Cruzeiro, que a partir das 19h vai até Santa Fe de la Vera Cruz (ARG) para encarar o Unión Santa Fe, no estádio 15 de Abril. O time mineiro ocupa o Grupo E, que ainda conta com Palestino-CHI e Mushuc Runa-EQU.

A ideia é aproveitar o embalo positivo gerado pela estreia no Brasileirão, quando venceu por 2 a 1 o estreante Mirassol, com o Mineirão lotado. Os gols foram marcados por duas novas estrelas: Dudu e Gabigol.

De outro lado, o Unión Santa Fe vive um momento difícil na temporada. O time argentino ocupa a 25ª posição na tabela anual do Campeonato Argentino e venceu apenas duas das últimas 11 partidas. O técnico Cristian "Kily" González sofre grande pressão e busca uma reação no torneio internacional.

Pouco mais tarde, às 21h30, é a vez do rival Atlético-MG entrar em campo para encarar o Cienciano-PER, no estádio Garcilaso de la Vega, em Cusco (PER). As equipes aparecem no Grupo H, junto de Caracas-VEN e Desportes Iquique-CHI.

O hexacampeão mineiro estreou no Brasileiro com derrota diante do Grêmio, por 2 a 1, em Porto Alegre (RS). O técnico Cuca exige a recuperação neste primeiro jogo.

A equipe peruana chega para o jogo em uma sequência de três jogos sem perder. Apesar disso, o Cienciano ocupa a 14ª posição do Campeonato Peruano com cinco pontos conquistados em cinco partidas disputadas.

No mesmo horário, pelo Grupo F, o Fluminense medirá forças com o Once Caldas-COL, no estádio Palogrande, localizado em Manizales, na Colômbia. San Jose-BOL e Unión Española-CHI completam a chave.

O Fluminense vai estrear sob comando do interino Marcão, que assumiu o grupo após a demissão do técnico Mano Menezes, que caiu com a derrota or 2 a 0 para o Fortaleza, na primeira rodada do Brasileirão.

O Once Caldas, dirigido por Hernán Darío Herrera, venceu apenas um dos últimos cinco jogos que disputou e é o décimo colocado do Campeonato Colombiano. Um dos clubes mais tradicionais da Colômbia, quer voltar a ter sucesso fora de seu país. O maior momento da sua história foi em 2004, quando venceu a Libertadores sobre o Boca Juniors.

A abertura da fase de grupos ainda contará com mais três jogos nesta terça-feira. A partir das 19h, Nacional Potosí-BOL e Independiente-ARG se enfrentam pelo Grupo A, no estádio Victor Ugarte, simultaneamente a Boston River-URU e Guaraní-PAR, no Centenário, em Montevidéu.

Também no mesmo horário, é a vez de Caracas-VEN e Desportes Iquique-CHI, do Grupo do Fluminense, se enfrentarem em Iquique-CHI.

A rodada segue na quarta-feira, com mais seis jogos, incluindo as estreias de Corinthians, Vasco, Grêmio e Vitória, e se encerra no dia seguinte, com mais três partidas, sem a presença de clubes brasileiros.

Confira os jogos de terça-feira pela 1ª rodada:

19h

Boston River-URU x Guarani-PAR

Nacional Potosí-BO x Independiente-ARG

Union-ARG x Cruzeiro

Deportes Iquique-CHI x Caracas-VEN

21h30

Once Caldas-COL x Fluminense

Cienciano-PR x Atlético-MG