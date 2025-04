Conversas são trunfo de Marcão para preparar Fluminense para estreia na Sul-Americana

Nesta terça-feira, o Fluminense concluiu a preparação para o jogo contra o Once Caldas-COL, válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Marcão, técnico interino do Tricolor Carioca, reconheceu a dificuldade do confronto fora de casa, mas está confiante em relação à estreia da equipe no torneio continental.

Após a demissão de Mano Menezes no último domingo, Marcão assumiu o Fluminense com apenas dois dias para se preparar para o jogo contra o Once Caldas. Ciente da dificuldade de fazer grandes transformações em um período tão curto, o técnico interino revelou que deu mais ênfase às conversas com o elenco.

"Foi muita conversa e bastante vídeo. Não temos tanto tempo, então quis ajustar algumas coisas importantes. No mais, espero passar energia, tanto para torcida, quanto para eles (elenco).", disse o técnico em entrevista à FluTV.

?VIM VER O FLU

MEU GRANDE AMOR

GRAÇAS A DEUS SOU TRICOLOR? É #DiaDeFlu na @sudamericanabr! Às 21h30, o Fluminense entra em campo contra o Once Caldas-COL pela nossa estreia na competição! VAMOS VENCER, NENSE! ?? pic.twitter.com/vwwlav2CVL ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 1, 2025

"Sabemos que é um jogo difícil. O Once Caldas é uma equipe difícil de ser batida... É um time de massa, um clube de camisa. E ainda tem a altitude. Mas estou confiante que vamos fazer um bom jogo, buscando controlar as ações do adversário. O foco será parar o jogo de transição deles".

Membro da comissão técnica permanente do Fluminense entre 2014 e 2016 e de 2019 até os dias atuais. A última oportunidade em que o profissional comandou a equipe foi no início do Campeonato Carioca, durante três partidas com time alternativo. Foram dois empates e uma derrota.

A bola rola para Once Caldas e Fluminense nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Palogrande, em Manizales, na Colômbia. Além da equipe colombiana, o Tricolor Carioca ainda enfrenta Unión Española-CHI e San José-BOL no Grupo F da Copa Sul-Americana.