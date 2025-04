Conmebol adota novas regras contra cera de goleiros e pressão na arbitragem

A Conmebol anunciou que vai implementar, a partir de hoje, as novas regras do futebol em todos os seus campeonatos, como a Libertadores e a Sul-Americana. Entre as novidades estão as medidas de combate à cera dos goleiros e de que apenas capitães podem falar com a arbitragem.

O que aconteceu

A entidade sul-americana informou que adotou as alterações nas Leis do Jogo aprovadas na 139ª Assembleia Geral Anual da IFAB (International Football Association Board), realizada em 1º de março. Ao todo, quatro regras sofreram mudanças.

Uma delas é que os goleiros só poderão segurar a bola por no máximo oito segundos nas competições da Conmebol. Caso ultrapassem o tempo, serão penalizados com um escanteio a favor do time adversário. O árbitro levantará a mão para informar a contagem regressiva de cinco segundos. Essa norma visa impedir atrasos desnecessários na reposição do goleiro e acelerar o jogo.

Outra é que apenas o capitão de cada equipe poderá se aproximar do árbitro. A diretriz tem efeito positivo no comportamento dos jogadores e na relação entre eles e a equipe de arbitragem, de acordo com o comunicado da entidade.

As regras já estarão valendo para as edições deste ano da Libertadores e da Sul-Americana, cujas fases de grupo têm início nesta noite. As medidas também foram implementadas no Brasileirão, que teve a rodada de estreia no último final de semana, e estarão em prática no Super Mundial da Fifa, em junho.

Confira o comunicado da Conmebol

Regra 12: Faltas e Má Conduta

A partir de agora, os goleiros poderão segurar a bola por no máximo oito segundos. Se ultrapassarem esse tempo, serão penalizados com escanteio a favor da equipe adversária. Esta nova regra busca acelerar o jogo e evitar atrasos desnecessários.

Para garantir que os goleiros estejam cientes do tempo restante, o árbitro levantará a mão para iniciar uma contagem regressiva de cinco segundos antes que a bola seja lançada. Para mais detalhes sobre essa mudança, os interessados podem consultar um documento de perguntas frequentes no site oficial da IFAB: https://www.theifab.com/es/documents/.

Regra 3: Os jogadores

As diretrizes para a disposição de que apenas o capitão pode se aproximar do árbitro (em anexo) serão incluídas na seção "Observações e Acomodações" e na Lei 3.

Os membros pediram às competições que apliquem as diretrizes, caso ainda não o tenham feito, pois têm efeitos positivos no comportamento dos jogadores, na relação entre jogadores e árbitros e no recrutamento e retenção de árbitros.

Regra 8. Início e reinício do jogo - Bola no chão

Se a bola estiver fora da área de penalidade quando o jogo for interrompido, o árbitro concederá uma bola rasteira em favor de um jogador da equipe que tenha a posse ou tenha ganhado a posse, desde que o árbitro possa assim determinar; caso contrário, ele deixará cair a bola na frente de um jogador do time que a tocou por último. A bola deve tocar o solo onde estava quando o jogo foi interrompido.

Regra 9. Bola em jogo

Se um membro da comissão técnica, um jogador temporariamente fora do campo de jogo, substituto, substituído ou expulso tocar uma bola que está claramente prestes a sair do campo, o árbitro concederá um tiro livre indireto, sem sanção disciplinar, se não houver intenção de interferir de maneira ilegal

Protocolo VAR

Todas as competições que usam o sistema VAR agora podem implementar a opção de o árbitro anunciar publicamente as decisões tomadas após uma revisão ou verificação prolongada do VAR.

Diretrizes Práticas para Membros da Equipe de Árbitros

Nas competições que utilizam o sistema VAR, recomenda-se que o árbitro assistente esteja posicionado ao nível da marca de grande penalidade, que constitui a linha de fora-de-jogo, quando é cobrado um pontapé de grande penalidade, porque o VAR pode verificar as decisões de ultrapassagem e golos duvidosos.