'Futebol une, não divide': Conmebol faz ação contra racismo antes de jogos

A Conmebol promoveu uma ação contra o racismo, discriminação e violência antes dos jogos da Libertadores e da Sul-Americana nesta terça-feira.

O que aconteceu

Jogadores das equipes ficaram ao redor do círculo central do gramado após o sorteio da saída de bola. O árbitro ficou no centro.

Atletas e árbitros ficaram parados durante 20 segundos. O árbitro, então, apitou. Os locutores dos estádios explicaram que o duelo não teve início como um símbolo de rejeição ao racismo, à discriminação e violência.

A bola não se move como um símbolo de repúdio à discriminação, ao racismo e à violência, pedindo às pessoas que vivam este festival com paixão e respeito. Com esta iniciativa, a Conmebol reafirma seu compromisso com a luta contra estes flagelos sociais que afetam o futebol. Comunicado da Conmebol nos estádios

A transmissão exibiu uma mensagem a mensagem "Basta de Racismo".

A Conmebol divulgou um vídeo nas redes sociais com jogadores de diversos clubes. Enner Valencia (Internacional), Marlon Freitas (Botafogo), Weverton (Palmeiras), Breno Lopes (Fortaleza) e Tinga (Fortaleza) foram os brasileiros que apareceram.

O futebol une, não divide. Juntos, vamos construir um futebol livre de racismo, violência e discriminação. Junte-se à luta! Conmebol, nas redes sociais

Ação após caso recente

Luighi, do Palmeiras, foi alvo de racismo no Paraguai no mês passado. Torcedores imitaram macaco e cuspiram em direção ao jogador durante uma partida do Alviverde contra o Cerro Porteño pela Libertadores sub-20.

O atacante fez um desabafo chorando após a partida. Ele cobrou punição e se revoltou após não ser perguntado pelo repórter contratado pela Conmebol sobre o assunto.

É sério isso? Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo que fizeram comigo? É sério? Até quando a gente vai passar isso? Me fala... até quando a gente vai passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, pô. Vocês vão perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? CBF, sei lá. Você não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? Você não ia perguntar sobre isso. O que fizeram foi um crime comigo, pô. A gente é formação. Aqui é formação, pô. A gente está aprendendo aqui. Luighi, na saída de campo

O Palmeiras cobrou penas firmes à Conmebol. A entidade julgou o caso e aplicou uma multa, além de exigir que o Cerro fizesse postagens contra o racismo nas redes sociais e jogasse com portões fechados na Libertadores Sub-20.

A pena aplicada não agradou. O Palmeiras subiu o tom, e a presidente Leila Pereira chegou a sugerir que times brasileiros deixem a Conmebol para se filiarem à Concacaf.

O presidente da Conmebol deu declaração polêmica. Alejandro Domínguez, que é paraguaio, discursou sobre racismo no evento de sorteio da Libertadores e, na saída, foi perguntado sobre como seria ter a competição sem brasileiros. Ele disse que seria como "Tarzan sem Chita". Chita é uma macaca que é personagem do filme.

A Conmebol anunciou a criação de uma "força-tarefa" para tratar de medidas contra o racismo na última semana. O ex-jogador Ronaldo Nazário faz parte do grupo, que também conta com Fatma Samoura, executiva senegalesa ex-secretária-geral da Fifa, e Sergio Marchi, presidente da FIFpro (federação internacional dos jogadores profissionais).