Com desfalques, Corinthians fecha preparação para encarar o Huracán na Sul-Americana; veja provável time

O Corinthians está pronto para a estreia na Copa Sul-Americana de 2025. Na tarde desta terça-feira, com dois desfalques, o elenco alvinegro finalizou a preparação para a partida contra o Huracán, válida pela primeira rodada do torneio continental.

No CT Dr. Joaquim Grava, os jogadores iniciaram os trabalhos com ativação na academia e rumaram ao gramado para o aquecimento. O elenco realizou dois exercícios táticos sob o comando do técnico Ramón Díaz. Jogadas de bola parada ofensivas e defensivas também foram trabalhadas.

Para o confronto, a comissão técnica do Corinthians terá dois desfalques de peso: Hugo Souza e Rodrigo Garro estão fora. O goleiro foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 na coxa direita, enquanto o meia viajou à Espanha para tratar da tendinopatia patelar no joelho direito.

Com ausências importantes, Ramón Díaz também vive um dilema sobre poupar jogadores devido à dura sequência de jogos que o elenco tem enfrentado. Ainda assim, o treinador também sabe da importância de iniciar a Sul-Americana vencendo.

Nesse sentido, uma provável escalação do Corinthians tem: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; José Martínez, Raniele e Carrillo; Memphis, Yuri Alberto e Romero (Igor Coronado).

O Corinthians recebe o Huracán na noite desta quarta-feira, a partir das 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela rodada de estreia da fase de grupos da Sul-Americana.

O Timão está no Grupo C da Sul-Americana. Além do Huracán, a chave também conta com América de Cali, da Colômbia, e Racing, do Uruguai. Somente o líder do grupo avança direto às oitavas de final da competição, enquanto o segundo passa por um playoff contra os terceiros colocados das chaves da Libertadores.