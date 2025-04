Com Allianz Parque indisponível, Palmeiras pede mudança de jogo contra o Corinthians para Barueri

O Palmeiras deve fazer seu segundo jogo na Arena Barueri neste ano, contra o Corinthians. Com o Allianz Parque indisponível, o Verdão solicitou à CBF a mudança de local do Allianz Parque para a Arena Barueri.

De acordo com a primeira tabela divulgada pela CBF, o jogo, inicialmente, está marcado para acontecer no dia 12 de abril (sábado), no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília). Contudo, o jogo deve ser, em breve, confirmado em Barueri.

No sábado, o Allianz Parque receberá o show do cantor Gilberto Gil. Dessa vez, não havia a possibilidade de mudar o dia do jogo para domingo, já que o rival São Paulo joga na quinta-feira anterior pela Libertadores. Cm isso, por questão de intervalo entre as partidas, o Tricolor precisa jogar no domingo.

O jogo é contra o Cruzeiro, no Morumbis. Assim, por questão de segurança, não seria possível realizar os jogos de ambas as equipes na capital paulista.

A mudança sendo confirmada, esse será o segundo jogo do Palmeiras na Arena Barueri neste ano. Pelo Paulistão, o Verdão enfrentou o Novorizontino, no local, e acabou perdendo, de virada, por 2 a 1.