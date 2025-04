Pressão, desfalques e mais: como brasileiros chegam para estreia na Liberta

A fase de grupos da Copa Libertadores começa hoje, e sete brasileiros iniciam a busca pelo título sul-americano. Veja como Bahia, Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo e Palmeiras chegam para a primeira rodada.

Bahia

De volta à Liberta após 35 anos, o time baiano irá para a sua quarta partida pela competição continental. O clube avançou na fase preliminar com triunfos sobre The Strongest e Boston River e enfrenta o compatriota Internacional na quinta-feira, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo F. O Bahia vem de empate em casa com o Corinthians pelo Brasileirão.

Botafogo

O atual campeão sul-americano chega embalado e elogiado pelo técnico Renato Paiva. Apesar do empate sem gols com o Palmeiras, fora de casa, pelo Brasileirão, o comandante destacou o "grupo de campeões" e afirmou que "em vários momentos tiveram demonstrações de talento". Os cariocas encaram a Universidad do Chile na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), fora de casa, pelo Grupo A.

Flamengo

O time de Filipe Luís vem de um empate amargo com o Internacional e, além da falta de pontaria, e tem um departamento médico cheio. Gerson, Arrascaeta, Danilo e Viña devem ser desfalques. Por outro lado, Léo Pereira passou por exames, não teve lesão detectada e deve ficar à disposição. O Fla encara o Deportivo Táchira, da Venezuela, fora de casa, na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo Grupo C.

Fortaleza

Primeiro brasileiro a entrar em campo pela fase de grupos da Liberta, o Leão do Pici chega tranquilo após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense pela primeira rodada do Brasileirão. O clube ainda contratou um atacante experiente na competição continental, Deyverson — semifinalista pelo Atlético-MG em 2024 e campeão pelo Palmeiras em 2021. O Fortaleza encara o Racing hoje, no Castelão, às 21h30 (de Brasília), pelo Grupo E.

Internacional

O Internacional perdeu o goleiro Rochet para a estreia na Libertadores. O jogador passou por cirurgia após fratura na mão esquerda no empate com o Flamengo pelo Brasileirão. O Colorado está no Grupo F e encara o Bahia, fora de casa, pela primeira rodada da Liberta.

São Paulo

O Tricolor chega com Zubeldía pressionado e desconfiança sobre Calleri após o pênalti perdido no empate contra o Sport. Além disso, o time não terá Lucas Moura, com dores no joelho, e Oscar é dúvida por conta de uma pequena lesão na região posterior da coxa esquerda. O São Paulo reencontra o Talleres na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), fora de casa.

Palmeiras

O Alviverde também vive um clima tenso. O time vem do vice-campeonato paulista, empatou sem gols com o Botafogo e não marca há três jogos. O time de Abel Ferreira pode ter o retorno de Gustavo Gómez e viaja para o Peru para enfrentar o Sporting Crystal nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), pelo Grupo G.

Os jogos dos brasileiros pela 1ª rodada da Libertadores

01/04 (terça-feira)

21h30 (de Brasília) - Fortaleza x Racing (ARG)

02/04 (quarta-feira)

21h30 - Talleres (ARG) x São Paulo

21h30 - Unv. de Chile x Botafogo

03/04 (quinta-feira)

19h - Bahia x Internacional

x 19h - Sporting Cristal (PER) x Palmeiras

21h30 - Dep. Táchira (VEN) x Flamengo

Os grupos da Libertadores

Grupo A: Botafogo, Estudiantes, Universidad de Chile e Carabobo

Grupo B: River Plate, Independiente del Valle (EQU), Universitario (PER) e Barcelona (EQU)

Grupo C: Flamengo, LDU, Deportivo Táchira (VEN) e Central Córdoba

Grupo D: São Paulo, Libertad-PAR, Talleres, Alianza Lima

Grupo E: Racing, Colo-Colo, Fortaleza e Atlético Bucaramanga

Grupo F: Nacional (URU), Internacional, Atlético Nacional (COL) e Bahia

Grupo G: Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño

Grupo H: Peñarol, Olimpia, Vélez Sarsfield e San Antonio Bulo Bulo