Cerro Porteño vence o Bolívar na estreia da Libertadores e vira líder no grupo do Palmeiras

Nesta terça-feira, o Cerro Porteño venceu o Bolívar, de virada, por 4 a 2, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Jonathan Torres (três vezes) e Jorge Morel marcaram os gols do time paraguaio, no Estádio General Pablo Rojas, enquanto Ramiro Vaca (duas vezes) anotou para os bolivianos.

Com este resultado, o Cerro Porteño assume a liderança do Grupo H, que tem o Palmeiras como um dos integrantes, com três pontos. O Bolívar fica na lanterna, zerado. Palmeiras e Sporting Cristal fazem o outro jogo da chave nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru.

As equipes voltam em campo pela segunda rodada da Libertadores na próxima semana. O Cerro Porteño visita o Palmeiras, no dia 9 (quarta-feira), às 21h30, no Allianz Parque. O Bolívar recebe o Sporting Cristal, nos mesmos dia e horário, em La Paz.

O jogo

O Bolívar saiu na frente e abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. Justiniano cobrou falta de frente para o gol e acertou a barreira do Cerro Porteño. O time boliviano conseguiu manter a bola na área após defesaça de Roberto Fernández em chute de Robson Matheus de fora da área. Ramiro Vaca ajeitou de bicicleta e fez um golaço.

A equipe do Cerro Porteño deixou tudo igual nos acréscimos da primeira etapa. Jonathan Torres aproveitou o passe Alan Benitez, na entrada da área, dominou e soltou uma pancada para empatar o jogo. Após crescer na reta final, o time paraguaio voltou para o segundo e logo buscou a virada, aos dois minutos.

Piris da Motta cruzou pela direita e encontrou Jonathan Torres. O atacante apareceu livre na área e concluiu para o fundo do gol. Aos 12 minutos, Gatito evitou o empate do Bolívar ao defender o cabeceio de dentro da pequena área. Em noite inspirada, Jonathan Torres fez seu hat-trick aos 15.

O Cerro ainda ampliou, aos 26. Após lançamento a área, Gustavo Velásquez ajeitou de cabeça, Jorge Morel aproveitou e cabeceou para o gol de Fernández para ampliar o marcador. Aos 37, após ajuda do VAR, o brasileiro Bruno Sávio, do Bolívar, foi expulso por falta dura em cima de Piris da Motta.

O Bolívar diminuiu o prejuízo, aos 44. Em cobrança de falta, Ramiro Vaca mandou direto, superando Gatito para fazer o segundo tento dos bolivianos.