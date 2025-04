Brasileiros conhecem seus grupos no Roland-Garros Junior Series e estreiam nesta quarta

Vai ser dada a largada do Roland-Garros Junior Series. Nesta quarta-feira, a partir das 9h15 (de Brasília), 32 atletas de até 17 anos de 10 países, sendo 16 meninas e 16 meninos, estreiam na competição, que vai até domingo, na Sociedade Harmonia de Tênis, na capital paulista. Em jogo, além do título, está a oportunidade de disputar a chave principal de Roland Garros Junior, já que os campeões masculino e feminino ganham um convite para o Grand Slam francês.

Pelo sistema de disputa, os jogadores estão divididos em quatro grupos com quatro jogadores e todos jogarão contra todos em seu próprio grupo. Os melhores de cada grupo se classificam para as semifinais e os vencedores classificam-se para as finais.

O sorteio dos grupos foi realizado na manhã desta terça-feira, e colocou o brasiliense Pedro Chabalgoity e o paulista Thomas Miranda no Grupo A. Eles se enfrentam logo na primeira rodada, nesta quarta-feira.

Chabalgoity, que faz sua segunda participação no Roland-Garros Juniors Series, analisou o seu grupo.

"É um grupo com jogadores muito qualificados, mas estou muito confiante de que consigo ir bem nessa fase para avançar à semifinal", declarou.

O mato-grossense Leonardo Storck está no Grupo B e encara o paraguaio Alvaro Frutos.

"Conheço bem meus adversários, sei como eles jogam, então espero seguir com o meu plano, manter o que venho fazendo há algumas semanas e espero começar com o pé direito amanhã", disse ele.

O paulista Guilherme do Val teve que se retirar do torneio e em seu lugar entrou o catarinense Carlos Lino, que fará sua estreia no Grupo C diante do colombiano Juan Miguel Bolivar. Já o mato-grossense Livas Damazio está no Grupo D e enfrenta o uruguaio Felipe Vazquez.

Entre as meninas, a gaúcha Pietra Rivoli e a paulista Nathalia Tourinho caíram no Grupo B e também fazem o primeiro jogo do grupo.

"Estou bastante confiante para esse torneio. Estou jogando bem nas últimas semanas. É um bom grupo, com fortes adversárias, então vou me preparar bem e estar pronta para confrontos duros para apresentar um bom nível de tênis e jogar bem todos os jogos", disse Pietra.

Já a paranaense Maria Eduarda Carbone está no Grupo C e abre a rodada da Quadra 1 contra a peruana Leticia Bazan.