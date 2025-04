Atual campeão, Botafogo desembarca no Chile para estreia na Copa Libertadores

O Botafogo desembarcou no Chile, no início da madrugada desta terça-feira, para a estreia da equipe na Copa Libertadores contra o Universidad de Chile. A partida acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile.

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo disputa o grupo A em 2025, junto com Estudiantes, da Argentina, e Carabobo, da Venezuela, que se enfrentam nesta terça-feira, às 19 horas, no Estadio Misael Delgado. O Universidad de Chile completa a chave.

Depois de um início de ano ruim, sendo vice-campeão da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil e eliminado na primeira fase do Campeonato Carioca, o Botafogo começa sua jornada pelo bicampeonato na principal competição do continente.

Confira um pouco mais da chegada do Glorioso em território chileno pelas lentes da Botafogo TV. ?? #VamosBOTAFOGO ? Assista no YouTube: https://t.co/kE9LzPUUmI pic.twitter.com/ai9M3ld0RJ ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 1, 2025

No último domingo, na estreia do treinador Renato Paiva no comando da equipe, o Glorioso ficou no empate sem gols com o Palmeiras, pelo Brasileirão, no Allianz Parque.

Para o duelo contra o Universidad de Chile, Jefferson Savarino e Bastos, titulares e peças importantes na campanha do título no ano passado, serão desfalques. Inclusive, o zagueiro, que segue se recuperando de uma lesão muscular, disputou apenas um jogo em 2025.

Em seguida, o Botafogo recebe o Juventude neste sábado, às 21 horas, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos.