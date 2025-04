Arnaldo: Maior problema do São Paulo em 2025 é o time titular imaginário

O maior problema do São Paulo nesta temporada é o time titular imaginário, destacou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta terça (1º).

O Tricolor estreia na Libertadores amanhã e ainda não tem certeza se Oscar terá condições de jogo — o meia se recupera de lesão muscular na coxa. Lucas segue fora.

Seria uma loucura se for para o sacrifício com o Oscar no dia 2 de abril, levando em consideração que a temporada está começando, que vão ter mais 19 jogos seguidos até a parada [para o Super Mundial] e que o São Paulo não tem elenco.

Imagine que o Oscar vá para o sacrifício e sinta novamente a lesão. Aí é mais um mês e não sei quantos jogos fora, né? Esse é o maior problema do São Paulo nessa temporada — o time titular imaginário, com todos disponíveis, que é difícil de ser mantido ou reunido pela idade dos jogadores.

E não é que eles não se cuidam, não, pelo contrário: Oscar, Lucas, todos eles -- não é como o Neymar.

Arnaldo Ribeiro

Após treinar com bola ontem, Oscar fará um teste final no treinamento de hoje para saber se vai pro jogo contra o Talleres, nesta quarta (2), às 21h30 (de Brasília), estreia na Libertadores.

Leila e Abel têm algo em comum: não sabem ouvir críticas, diz Lavieri

Pilares de um Palmeiras organizado e vencedor, Leila Pereira e Abel Ferreira acumulam acertos nas respectivas funções, mas têm grande dificuldade de reconhecer seus erros perante a torcida, afirmou o colunista Danilo Lavieri.

O Palmeiras é um time de grande sucesso financeiro, grande sucesso nos últimos tempos de títulos, virou uma referência para muitos em relação à reconstrução que passou. E a Leila é uma dirigente com muito sucesso também, tem vários acertos, a luta contra o racismo, o controle financeiro, só que tem uma questão, e que o Abel entrou junto nessa, que é a dificuldade de reconhecer erros.

A Leila tem uma dificuldade gigantesca de ouvir críticas, mesmo as críticas mais educadas, não aquelas críticas com gritos, com xingamentos, pedindo a cabeça, isso daí eu também não considero. Eu vejo esse tipo de crítica de torcedor, influenciador, jornalista e isso não adianta, ficar se esgoelando na frente da câmera pra mim não funciona.

Mas ela tem dificuldade até quando a crítica é bem feita, construtiva, embasada, e o Abel flerta com isso também.

Danilo Lavieri

Na última semana, Leila e Abel se desgastaram com a torcida do Palmeiras devido a duas declarações que feriram o orgulho alviverde

Abel, inclusive, escreveu um "textão" se desculpando após comparar a torcida do Botafogo, que gritou "é campeão" no empate no Allianz Parque pelo Brasileirão, com a torcida palmeirense.

Na opinião do colunista, é hora de Abel e Leila recuarem e entenderem a frustração dos torcedores com o momento da equipe.

É o momento do Palmeiras, é o momento de os dois, a Leila e Abel, darem um passo atrás.

O Palmeiras é um time muito organizado, mas que pode errar e que erra. E é natural que erre.

Danilo Lavieri

Nos últimos quatro jogos, o Palmeiras marcou um gol — oriundo do polêmico pênalti de Arboleda em Vitor Roque na semifinal do Paulistão.

Após ficar no zero em casa contra o Botafogo, o time de Abel Ferreira deixou o Allianz sob vaias.

Assista ao vídeo: