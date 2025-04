Após empate com o Ceará, Seabra admite início de jogo ruim do RB Bragantino, mas valoriza reação

O Red Bull Bragantino ficou no empate com o Ceará, nesta segunda-feira, em 2 a 2, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nabi Abi Chedid. Depois do jogo, o treinador Fernando Seabra falou sobre o começo de jogo ruim do Massa Bruta.

"Realmente, um início de jogo muito ruim e que se agravou após sofrer o primeiro gol. A gente já não estava conseguindo se encontrar no jogo e, após sofrer o primeiro gol, tivemos mais dificuldades. Sofremos o segundo e, eventualmente, o Ceará poderia até ter feito mais um. Dos 30 minutos para frente, acho que a gente conseguiu reequilibrar e começar a criar algumas chances. Mas os primeiros 30 minutos foram realmente muito abaixo", disse Fernando Seabra em entrevista coletiva.

Empate na estreia. Pela primeira rodada do @Brasileirao, o Red Bull Bragantino ficou no empate contra o Ceará (2 a 2). Os gols do #MassaBruta foram marcados por Nacho e Eric Ramires. ? Ari Ferreira pic.twitter.com/OLxMHyjcbs ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) April 1, 2025

"Faltou para nossa equipe ajustar o tempo de todas as subidas de pressão, faltou agressividade para ser impositivo em duelos. O Ceará esperou a gente em bloco médio e nós não tivemos mobilidade no meio-campo. Era um time estático. Simplesmente um time totalmente sem ideias no começo do jogo", acrescentou.

Com apenas 23 minutos de jogo, o Ceará abriu 2 a 0 no placar, com gols de Pedro Raul e Marllon. Antes do intervalo, Ignacio Laquintana descontou para o RB Bragantino, aos 46. Já nos acréscimos do segundo tempo, Eric Ramires marcou e salvou um ponto para o time da casa.

Com o resultado, as duas equipes começam o Brasileirão somando um ponto cada. O RB Bragantino ocupa a 7ª posição, logo atrás do Ceará, 6º colocado.

"Apesar do início muito ruim e de um desempenho muito desfavorável, a equipe tem o mérito de retomar o brio, mas também com conteúdo de jogo. A equipe teve mérito de reunir esses dois fatores e buscar uma reação. Conseguiu empatar, teve um gol anulado por muito pouco e teve a chance de virar depois, uma ou duas vezes. Precisamos estar preparados para entregar o melhor desde o primeiro minuto de jogo. É um sentido misto, deixamos de entregar muito no início do jogo, mas, diante de uma adversidade dessa, teve brio, caráter e capacidade de resgatar aspectos importantes", analisou o treinador.

O Red Bull Bragantino volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando visita o Fluminense, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Tricolor estreou na competição com derrota e ocupa a lanterna.

"Perdemos dois pontos em casa, mas temos que reconhecer que conquistamos um que parecia distante. Na próxima partida, temos que ter essa postura do segundo tempo durante todo o jogo", finalizou Fernando Seabra.