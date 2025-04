Após assistência, Tiquinho ultrapassa Neymar em participações em gols pelo Santos no ano

Tiquinho Soares soma bons números desde sua chegada ao Santos, no início desta temporada. Apesar da derrota contra o Vasco por 2 a 1 pela estreia do Brasileirão, o centroavante do Peixe deixou uma assistência e ultrapassou o número de participações em gols do astro Neymar.

No total, Tiquinho Soares, em 12 jogos com o Santos, marcou sete gols e distribuiu sete passes para tentos. Ou seja, participou de sete bolas na rede nesta temporada. O camisa 9 ultrapassou Neymar, que trata edema na coxa esquerda e tem seis participações em gols (três tentos e três assistências).

O líder do Santos no quesito em 2025 é o atacante Guilherme. O camisa 11, artilheiro do Campeonato Paulista, soma 12 participações em gols, com dez bolas na rede e dois passes decisivos para seus companheiros.

A critério de comparação, em 2024, quando ainda vestia a camisa do Botafogo, Tiquinho Soares contribuiu em 16 gols, após 52 jogos. Foram nove gols e oito assistências no período.

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos, de Tiquinho Soares, retorna aos gramados no próximo domingo (7) para enfrentar o Bahia. A bola rola na Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).