Aniversariante, Bruno Fuchs projeta estreia do Palmeiras na Copa Libertadores diante do Sporting Cristal

Completando 26 anos nesta terça-feira, Bruno Fuchs falou sobre a estreia do Palmeiras na Copa Libertadores diante do Sporting Cristal, do Peru. A partida acontece nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru.

"Todo mundo brinca comigo se é verdade ou mentira. O problema de nascer no dia 1º de abril é esse. Todo mundo chega e fala 'é sério?' Estou feliz demais aqui, podendo completar meu primeiro aniversário no Palmeiras. Vamos fazer uma boa viagem hoje, se Deus quiser. Ir para o Peru em busca de uma boa estreia e destes três pontos, que vão ser o meu presente de aniversário", disse Bruno Fuchs ao site oficial do Palmeiras.

Depois do treino na manhã desta terça-feira, a delegação do Palmeiras almoçou na Academia de Futebol e, na parte da tarde, embarca para Lima, capital do Peru, onde o Verdão encara o Sporting Cristal.

Envolvido no negócio com o Atlético-MG na troca por Caio Paulista, Bruno Fuchs está emprestado ao Palmeiras até o final da temporada. Em 2024, o zagueiro fez parte da campanha do vice-campeonato do Galo na Copa Libertadores. O jogador disputou seis jogos na competição e marcou um gol.

"Espero que esse ano eu tenha um desfecho positivo na Libertadores. No ano passado, bati na trave pelo Atlético-MG, mas chegamos longe. Esse ano espero e quero ser campeão com o Palmeiras, ganhar o quarto título do clube, que é o que todo mundo aqui almeja e sonha, e seguir crescendo. O Palmeiras é o time brasileiro que tem mais vitórias e a gente precisa manter isso aí, seguir crescendo, seguir evoluindo, para sermos campeões", projetou Bruno Fuchs.

Com a camisa do Palmeiras, o zagueiro disputou apenas dois jogos. No último domingo, Fuchs saiu do banco de reservas e ficou em campo durante 24 minutos no empate entre Palmeiras e Botafogo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

O jogador ainda deu um belo lançamento para Flaco López, que saiu cara a cara com o goleiro John, mas não conseguiu balançar as redes. A partida terminou 0 a 0.

"Óbvio que a gente queria a vitória no jogo contra o Botafogo. Fui feliz ali no passe, foi um bom passe para o Flaco López. Estou feliz por estar aproveitando os minutos que eu tenho recebido. Espero cada vez receber mais minutos. Estou trabalhando para isso. Aí é com o professor Abel, ele sabe o que faz. E cada vez que eu puder jogar, quero aproveitar as minhas oportunidades", finalizou.

Clube brasileiro com mais participações, participações seguidas, títulos, finais, semifinais, quartas de finais, oitavas de finais, jogos, vitórias e gols na história da competição, o Palmeiras disputa o grupo G, junto com o Cerro Porteño (Paraguai) e Bolívar (Bolívia), além do Sporting Cristal.