Ancelotti exalta Endrick e cita eficácia do atacante: 'Fantástico'

O técnico Carlo Ancelotti exaltou Endrick na entrevista coletiva após o atacante marcar um dos gols do empate do Real Madrid com a Real Sociedad por 4 a 4, nesta terça-feira, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Rei.

O que aconteceu

Ancelotti disse que Endrick jogou bem e elogiou a efetividade do brasileiro. O atacante, além do gol, finalizou algumas outras vezes ao gol e ficou perto de anotar um golaço de bicicleta.

Ele jogou muito bem, que é o que pedimos a ele: que ele seja inteligente em sua desmarcação. Fantástico. Um passe fantástico, um chute fantástico. Este é Endrick: um jogador que, talvez, não toque na bola muitas vezes, mas é muito eficaz na frente. Ele não suportou muito mais tempo; Quando ele joga 60 ou 70 minutos neste nível, é o suficiente. Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva

Endrick fez um gol de cavadinha. O Real Madrid perdia por 1 a 0 quando a joia brasileira saiu cara a cara com o goleiro e mostrou tranquilidade para encobrir o adversário e sair para a festa.

O brasileiro deixou o campo ovacionado. Substituto do poupado Mbappé, Endrick saiu aos 21 minutos do segundo tempo e deu lugar justamente ao francês. A torcida aplaudiu o jogador de pé.

O jogo teve emoção, e o Real se classificou. O duelo terminou com um 4 a 3 favorável à Real Sociedad no tempo regulamento. O resultado, somado ao 1 a 0 do Real Madrid na ida, levou a decisão para a prorrogação. Rüdiger foi às redes e garantiu a classificação merengue à final.

Endrick rende dinheiro ao Palmeiras

Endrick fez o Palmeiras chegar à marca de R$ 4,2 milhões em bônus com a sua venda. Desta quantia, R$ 677,4 mil foram garantidos hoje.

O Palmeiras garantiu mais R$ 461,9 mil somente com a titularidade de Endrick. O Real tem de pagar 75 mil euros toda vez que o jovem criado no Alviverde começa uma partida.

Os outros R$ 215,5 mil do dia foram garantidos com o gol marcado pelo brasileiro. Ele recebeu cara a cara com o goleiro e deu uma cavadinha para empatar o jogo no primeiro tempo — o Real perdia por 1 a 0. Os Merengues pagam 35 mil euros ao Palmeiras a cada tento do atacante.