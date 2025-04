Alicia: caso no RS lembra que racismo não tem gênero nem idade

O episódio de racismo no Brasileirão Feminino é mais um lembrete cruel para a sociedade, analisou Alicia Klein, no UOL News.

A colunista apontou que este caso em específico escancara que o crime não é exclusivo do futebol profissional ou do masculino. O episódio envolveu uma atleta das categorias de base do Inter, que arremessou uma banana em direção às jogadoras do Sport.

O Inter informou que a atleta responsável por arremessar a banana foi identificada e teve o vínculo rescindido. Além disso, o clube foi punido e jogará com os portões fechados até o Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgar o caso.



É um lembrete que a gente não queria ter: que racismo não é 'privilégio' do futebol masculino, de pessoas mais jovens, mais velhas, de alguma parte do país. Ele acontece em toda parte. Aliás, é um 'privilégio' de pessoas brancas se surpreenderem com o racismo.

Alicia Klein

