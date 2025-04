Afastado? Marcelo Mariano trabalha para o Corinthians em final e explica: "Sempre pronto para ajudar"

Como a Gazeta Esportiva revelou há uma semana, Marcelo Mariano segue trabalhando para o Corinthians e com autorização do clube apesar da nota oficial publicada pela diretoria de Augusto Melo em 16 de janeiro, quando comunicou o afastamento do então diretor administrativo.

Na última quinta-feira, dia da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, Marcelinho, como é conhecido no Parque São Jorge, foi flagrado em reunião com funcionários que trabalharam na operação da partida. Ao lado de Márcio de Luna, gerente geral, Marcelinho passou instruções ao grupo, explicou ações e providências da gestão para a cobertura do evento, conforme vídeo obtido pela reportagem.

Marcelo Mariano (de branco, à esquerda) ao lado de Márcio de Luna, gerente geral, antes de final do Paulista entre Corinthians e Palmeiras (Imagem: Gazeta Esprotiva)

Procurado para justificar o fato de seguir trabalhando para o Corinthians mesmo sem ter tido o retorno oficializado pelo clube, Marcelo Mariano voltou a afirmar que é "é sócio, conselheiro e torcedor". "Toda vez que eu for consultado, estarei à disposição do clube, sempre pronto para ajudar. Não tem explicação, apenas adoro o Corinthians", completou.

A assessoria de imprensa do Corinthians também foi procurada, mas preferiu não comentar o assunto. Caso o clube opte por se manifestar, este texto será atualizado.

A Gazeta Esportiva mostrou, no dia 24 de março, que Marcelo Mariano continua ativo e presente na rotina da diretoria liderada pelo presidente Augusto Melo. Ele tem participado de discussões em grupos de WhatsApp de departamentos da diretoria; tem frequentado a Neo Química Arena com credenciamento liberado pela gestão e circulado em ambientes restritos; tem frequentado, a trabalho, o prédio administrativo do clube, que fica dentro do Parque São Jorge; tem acompanhado a cúpula corintiana em eventos, inclusive fora da Neo Química Arena.

Marcelo Mariano participa de reunião no Corinthians antes de final do Paulista (Imagem: Gazeta Esportiva)

Marcelo Mariano participa de reunião no Corinthians antes de final do Paulista (Imagem: Gazeta Esportiva)

MARCELINHO E VAIDEBET

A pressão em cima de Marcelo Mariano aumentou e se tornou insustentável a partir da revelação da participação direta dele em reuniões com representantes da VaideBet, que em depoimentos à Polícia, afirmaram desconhecer Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, como intermediário do negócio com o clube. A Gazeta Esportiva, no dia 10 de janeiro, publicou uma entrevista exclusiva com Toninho Duettos, sócio do cantor Gusttavo Lima, que reivindicou a ele a autoria da intermediação entre VaideBet e Corinthians, de novo, com ampla participação de Marcelinho.

Seis dias após a publicação da matéria da Gazeta, o Corinthians, em nota oficial, comunicou o afastamento de Marcelo Mariano do cargo. A decisão aconteceu após forte pressão dos aliados de Augusto Melo, pois o presidente teria de enfrentar no dia 20 de janeiro uma reunião no Conselho Deliberativo em que a pauta poderia resultar em uma votação sobre a destituição dele do cargo.

Na véspera da reunião no CD, Augusto Melo falou sobre o afastamento de Marcelo Mariano durante entrevista na zona mista da Neo Química Arena.

"Quando começou o caso VaideBet, o primeiro a ser citado foi o Sérgio (Moura, ex-superintendente de marketing). Ele chegou para nós e pediu para sair porque iria se defender e processar algumas pessoas. Aconteceu isso. Marcelinho, até então, nunca havia sido citado. Marcelinho tinha participado da negociação, como participou jurídico, compliance, marketing, financeiro... Agora que citaram, que mudou a linha, ele pediu para sair", disse Augusto Melo, no dia 19 de janeiro.